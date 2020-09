«Mets ton masque, on t’a dit!»: un cygne pour le respect des règles sanitaires fait le buzz

Cette vidéo publiée le 10 septembre sur Twitter ne dure que deux secondes mais est déjà devenue virale avec ses 21 millions de vues et ses près de 200.000 likes. Une femme, près d’un cours d’eau artificiel, se penche vers un cygne qui se tient de l’autre côté. Quand soudain…

​Le cygne tend rapidement son cou, pince le masque que la femme porte sous le menton et le lui remet sur le visage. De surprise, elle tombe à la renverse et éclate de rire. Le cygne, quant à lui, n’a pas dû être peu fier de son habilité et de sa détermination à faire respecter les consignes sanitaires.