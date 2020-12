Un chat kickboxeur s’en prend à une boule de Noël

Ce genre d’amitié est bien rare dans la nature mais il existe quand même. L’oursonne Andreïka est née en captivité et se trouve en rééducation dans le zoo d’Irkoutsk. La chienne Romi qui y habite et s’en croit la maîtresse, selon les employés, est devenue son amie fidèle: elles jouent et se promènent ensemble.