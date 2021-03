Une ballerine du théâtre Mariinsky a dansé sur la glace du golfe de Finlande

En tutu et sur pointes, malgré le froid, la danseuse veut ainsi attirer l’attention sur ce «lieu naturel et historique unique où les cygnes nichent au printemps» et qui pourrait disparaître à cause d’un projet de construction d’un port sur ce territoire.

Sur sa page Facebook, l'artiste a appelé à signer une pétition qui a recueilli à ce jour plus de 7.400 signatures.

«La nature en harmonie avec les hommes. Tout cela est menacé de destruction», a-t-elle écrit.