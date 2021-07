Un drone-poisson très réaliste conçu par une compagnie chinoise

Dans les lacs et rivières du futur les drones pourront-ils cohabiter «en harmonie» avec la faune? C’est bien possible, affirme l’entreprise chinoise Robosea qui a conçu un drone-poisson.

La nouveauté a été présentée au public lors d’une exposition militaire à Pékin en juillet 2021. Les concepteurs ont dû étudier les habitudes des poissons pour que le drone «ne détruise pas le milieu de vie de cette espèce», a expliqué à l’agence Ruptly le directeur général de l’entreprise Yuhan Fu.

Le robot a l’aspect et les aptitudes d’un poisson de l’espèce arowana. Il possède des technologies lui permettant de détecter et éviter les objets. Selon l’entreprise, l’innovation doit intéresser les aquariums qui pourront ainsi acheter moins de spécimens rares et présenter des nouvelles technologies.