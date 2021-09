Une véritable colonne de lumière: un phénomène inhabituel apparaît au-dessus d’une ville chinoise

#SputnikVidéo | Une colonne de lumière: ce phénomène étrange a été remarqué par les habitants surpris de la ville chinoise de Shenyang

​Selon Xia Chuandong, spécialiste du service météorologique du Liaoning, deux facteurs sont la cause de ce phénomène: l’épaisseur importante des nuages et une grande quantité de vapeur d’eau dans l’air. Il a expliqué qu’il n’existait pas encore de terme spécifique pour désigner cela et a avoué voir cela pour la première fois.