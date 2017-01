Donald Trump investi 45e président des États-Unis

Entouré des élus du Congrès, des juges de la Cour suprême, de diplomates et du public, Donald John Trump prononce son discours d'investiture en plein air au Capitol, le bâtiment qui abrite le Congrès.

Les anciens présidents, Jimmy Carter, George W. Bush et Bill Clinton, ainsi qu'Hillary Clinton, ex-rivale démocrate du futur président et, bien entendu, son prédécesseur Barack Obama, étaient présents à la cérémonie.

Sean Spicer, porte-parole de Trump, avait en amont déclaré que la présentation du futur président serait très personnelle et refléterait sa vision du pays. D'après la tradition, Donald Trump et son vice-président Mike Pence doivent plus tard dans la journée participer au Défilé d'investiture et assister à un déjeuner du Congrès au Capitole.

Près d'un million de personnes se sont rassemblées au centre de Washington pour assister à la cérémonie.

Dans son discours d'investiture, Donald Trump a promis d'éradiquer le terrorisme islamiste, de mettre fin au banditisme et au trafic de drogue aux États-Unis, faisant notamment reconduire à la frontière les migrants illégaux ayant des antécédents judiciaires.

« Nous renforcerons les alliances existantes et en créerons d'autres pour unir le monde civilisé dans la lutte contre le terrorisme islamique radical que nous comptons éradiquer de la surface de la Terre », a déclaré le président américain.

« La criminalité, le banditisme, la drogue qui ont emporté tant de vies et ont porté préjudice au potentiel de notre pays. Ce carnage américain finira dès maintenant », a noté le président Trump.

Le nouveau président américain a aussi l'intention de construire un mur à la frontière avec le Mexique pour lutter contre les migrants illégaux et la criminalité, a annoncé la Maison Blanche.

« Le président Trump entend faire construire un mur frontalier pour mettre fin aux immigrations clandestines, au banditisme, à la violence et au trafic de drogue », est-il indiqué dans un résumé du programme de la nouvelle administration américaine publié sur le site de la Maison Blanche.

Le nouveau président a déclaré que les États-Unis n'imposeraient plus leur mode de vie aux autres pays, mais leur serviraient d'exemple.

« Nous chercherons à devenir amis avec d'autres pays, mais nous comprenons que c'est leur droit de mettre leurs intérêts par-dessus tout. Nous ne voulons pas imposer notre mode de vie à qui que ce soit, mais nous voulons qu'il serve d'exemple à tout le monde », a indiqué M. Trump.

Dans le même temps, il a jugé nécessaire de stopper la réduction des effectifs des Forces armées américaines.

« Nous rétablirons les Forces armées américaines. Notre flotte a diminué pour comprendre 275 navires en 2016 contre 500 en 1991. Notre Armée de l'air est d'un tiers moins grande qu'en 1991. Le président Trump entend renverser cette tendance », a indiqué la Maison Blanche.

Selon la police, une cinquantaine de personnes protestant contre l'arrivée au pouvoir de Donald Trump ont été arrêtées à Washington. Les manifestants ont cassé des vitrines de magasins et les vitres de plusieurs voitures.

