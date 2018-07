Des Bleus voudraient rester en Russie «encore des mois et des mois» après le Mondial

Les footballeurs des Bleus sont déjà depuis plus d'un mois en Russie et certains, paraît-il, ont dû mal à se faire à l'idée de quitter le pays, ont-ils laissé entendre cités pas le Figaro.

«Je pourrais vivre un mois de plus avec eux tellement on rigole, il y a toujours un truc à faire. C'est une expérience hors du commun», a partagé le footballeur français Samuel Umtiti.

Son coéquipier Blaise Matuidi a également du mal à envisager de quitter le pays l'ayant chaleureusement accueilli tout au long du Mondial.

«On peut être un peu nostalgique de partir. J'aurais pu rester encore des mois et des mois ici tellement on est bien», a dit le joueur.

Il a en outre déclaré que la Coupe du Monde 2018 était la compétition sportive où il s'était senti le mieux avant d'évoquer une «super ambiance».

«On a passé de bons moments ici. Vous avez pu en voir certains, d'autres non et tant mieux (sourire). J'ai fait quatre compétitions (depuis l'Euro 2012), c'est celle où je me sens le mieux. On a un groupe jeune mais vivant. Il y a une super ambiance», a-t-il confié.

La France et la Croatie s'affronteront lors de la finale de la Coupe du Monde 2018 le 15 juillet en plein cœur de la capitale russe.