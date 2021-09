https://fr.sputniknews.com/20210919/foot-deces-a-81-ans-de-jimmy-greaves-champion-du-monde-en-1966-1046151023.html

Foot: décès à 81 ans de Jimmy Greaves, champion du monde en 1966

Le champion du monde en 1966 et ancien attaquant de Tottenham et de l'équipe d'Angleterre Jimmy Greaves est décédé à l'âge de 81 ans, ont annoncé les Spurs... 19.09.2021, Sputnik France

"Nous sommes extrêmement peinés d'apprendre le décès du grand Jimmy Greaves. Nous présentons nos condoléances les plus profondes à la famille de Jimmy et à ses amis", a écrit le club londonien sur son compte Twitter.Greaves, qui fut victime d'une attaque cérébrale qui l'avait contraint à se déplacer sur une chaise roulante, est mort à son domicile, a précisé le club sur son site internet.Il est le buteur le plus prolifique de l'histoire dans l'élite anglaise, avec 356 buts inscrits."Il était un buteur naturel, toujours au bon endroit au bon moment (...) mais il pouvait aussi créer ses propres buts, comme il l'a souvent fait, en éliminant les défenseurs", avec "son contrôle de balle impeccable, son grand équilibre et sa lucidité devant le but qui lui faisait rarement rater une occasion", ont salué les Spurs.Jimmy Greaves "n'était pas seulement le recordman de buts avec Tottenham, mais le meilleur finisseur que ce pays ait jamais connu".

