Froid, sports d'hiver, bonhommes de neige, si le paysage hivernal n'est pas au goût, on se réfugie dans des lieux plus lointains et chauds. Or, la zone côtière réserve elle aussi des dangers, dont l'un des plus graves concerne les requins. Voici quelques moyens pour éviter de se faire attaquer ou pour se défendre face à la mâchoire du prédateur.