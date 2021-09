https://fr.sputniknews.com/20210919/participation-record-au-vote-en-ligne-pour-les-legislatives-russes-a-moscou-1046152220.html

Participation record au vote en ligne pour les législatives russes à Moscou

Participation record au vote en ligne pour les législatives russes à Moscou

La ville de Moscou enregistre une participation record de ses administrés qui votent en ligne pour les législatives russes 2021, selon le Comité civique pour...

Un nombre record d’habitants de Moscou participent numériquement au scrutin des législatives russes 2021, a annoncé ce dimanche 19 septembre le Comité civique pour la surveillance des élections dans la ville sur les réseaux sociaux.En 2020, quand les Moscovites pouvaient déjà utiliser le système de vote électronique afin de valider ou non les amendements à la Constitution, la participation finale avait atteint 93,02%.Cette année, sur deux millions à s’être enregistrés pour se prononcer en ligne, 95% ont déjà exercé leur droit de vote par cette voie.Au total, selon le directeur du Comité civique pour la surveillance des élections à Moscou et rédacteur en chef de la station Écho de Moscou, Alexeï Venediktov, les listes électorales des 3.638 bureaux de vote de la ville cumulent 7,587 millions d’électeurs.L'homme à la tête de la Douma de Moscou, Alexeï Chapochnikov, a précisé la veille que cette année à Moscou le nombre d’observateurs aux élections s’élevait à plus de 16.000 personnes, contre 4.800 en 2018.Les Russes votent en Russie et depuis l’étrangerLes élections législatives russes 2021 se tiennent cette année du 17 au 19 septembre.Les Russes vont élire 450 députés de la 8e législature de la Douma d’État, la chambre basse du parlement, officiellement appelé Assemblée fédérale de la Fédération de Russie.Les habitants de Moscou, de Sébastopol, ainsi que ceux des régions de Koursk, Nijni Novgorod, Yaroslavl, Mourmansk et Rostov-sur-le-Don, ont la possibilité de voter électroniquement.Selon le ministère russe des Affaires étrangères, les citoyens russes qui se trouvent hors du pays peuvent exercer leur droit dans 388 bureaux répartis dans 144 États. Environ 38.000 Russes, depuis 54 contrées, ont utilisé la procédure du vote anticipé.Selon la Commission électorale centrale russe, à 18 heures le 19 septembre, le taux de participation dans le pays se montait à 45,15%.

Tchetnik Guerik, Pourtant, tu as tous les candidats possibles, fiston.LDPR, Russie Juste, KPRF, Rodina...Tu as même des écolos, tchado. Tu vois, tu as bien fait de venir, on t'a mal renseigné. 5

Guerik Lapagaille, parce que ,bien évidemment, il n’y a pas la moindre fraude en Russie !! Elle est même organisée de manière officielle ,les images des caméras de surveillance diffusées par certains médias ne laissant guère de doute !! 5

