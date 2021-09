https://fr.sputniknews.com/20210919/structurellement-impopulaire-macron-nest-plus-autant-en-vogue-chez-les-retraites-1046150650.html

«Structurellement impopulaire», Macron n’est plus autant en vogue chez les retraités

«Structurellement impopulaire», Macron n’est plus autant en vogue chez les retraités

La popularité de l’exécutif a fortement baissé chez les retraités tout en augmentant chez les jeunes, selon un sondage de l’Ifop. Une tendance que le JDD... 19.09.2021, Sputnik France

En septembre, la popularité d’Emmanuel Macron baisse de trois points (38%) par rapport au mois précédent (41%), mais il reste favori dans les intentions de vote pour la présidentielle, indique le Journal du Dimanche (JDD), relayant les résultats de son baromètre Ifop. Il reste aussi plus haut en comparaison avec ses prédécesseurs Nicolas Sarkozy (36%) et François Hollande (22%) sur la même période dans leurs quinquennats respectifs.Le chef de l’État voit sa cote particulièrement baisser chez les plus de 65 ans (de 50 à 41%) et les retraités (de 46 à 37%), de neuf points à chaque fois, tandis qu’elle augmente de cinq points chez les 18-24 ans. Même topo concernant Jean Castex qui gagne neuf points chez les plus jeunes (de 31 à 40%) mais perd huit points chez les 65 ans et plus (de 51 à 43%). Au total, le Premier ministre enregistre une baisse de quatre points (40 à 36%).Réforme des retraitesD’après le JDD, les plus âgés n’apprécient pas que la réforme des retraites revienne dans le débat, et d’autres craignent qu’elle n’arrive pas avant l’élection présidentielle. Le sondage a été réalisé sur près de 2.000 personnes âgées de plus de 18 ans entre le 9 et le 16 septembre.Samedi 11 septembre, le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal a justement remis le sujet sur la table, affirmant que «certaines parties du projet» pourraient être mises en place avant la fin du quinquennat, sous conditions de maîtrise de l’épidémie et de reprise de l’économie.La veille, en déplacement en Provence, Emmanuel Macron avait rappelé son souhait de «trouver le bon système pour sauver nos retraites» tout en confiant avoir «d’autres priorités». Le projet de réforme des retraites tel que proposé en 2019 avait provoqué de fortes mobilisations, subitement coupées en 2020 par la pandémie de coronavirus.

merilwe "Tout en augmentant chez les jeunes..." Sans commentaires ... Je commenterais bien les chiffres des sondages, mais la décence m'impose de m'arrêter là . 7

Renaissance Française Au-delà des générations, macron incarne le délitement de la France dans toutes ses dimensions et composantes .Un personnage occupant la fonction suprême et de facto rayer du paysage quand il affirme que la culture française n'existe pas, quand il favorise une immigration massive et qui tente d'anéantir la liberté d'expression, soit par l'exercice de la violence ou de manière plus feûtrée , en faisant usage du CSA contre Zemmour , la dissolution de Génération Identitaire, en encore confisquant la parole aux GJ avec son parcours sous forme de mono dialogue à travers les territoires.Il y a cette violence preignante quelle que sa forme chez macron tel un tyran haineux et avide de pouvoir absolu. 6

