Résolution européenne antirusse: «Certains se croient toujours au temps de la guerre froide»

Résolution européenne antirusse: «Certains se croient toujours au temps de la guerre froide»

Les législatives en Russie avaient fait parler avant même le scrutin. Et ce grâce au Parlement européen.

«Le Parlement européen est désormais un appendice de la politique américaine», fustige d’emblée l’eurodéputé Thierry Mariani.Sans surprise, parmi les défenseurs farouches de ce texte non contraignant adopté le 16 septembre au Parlement européen, on retrouve l’eurodéputé lituanien Andrius Kubilius. Avant d’être nommé, il y a un an, rapporteur permanent du Parlement européen sur la Russie, l’ex-chef du gouvernement de Vilnius n’a jamais manqué une occasion de mettre la Russie au pilori.Deux poids deux mesures à l’OSCEUn vote et des déclarations, la veille même de l’ouverture du scrutin en Russie, qui n’avaient pas manqué de faire réagir Moscou. Face à la presse, Maria Zakharova, porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères avait dénoncé une «ingérence inacceptable dans les processus démocratiques nationaux russes.»Observateur indépendant lors des élections russes, Thierry Mariani dénonce une «course à la résolution», à la surenchère, du côté de Bruxelles. «Cela devient caricatural», martèle-t-il. «Chaque résolution doit être plus dure que la précédente, même s’il ne s’est rien passé.»L’ancien membre du gouvernement Fillon évoque notamment le rejet par l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) de la requête russe portant sur l’accueil d’une délégation restreinte d’observateurs internationaux.«Certains se croient toujours au temps de la guerre froide et font tout pour que cela continue», renchérit Thierry Mariani.Lui qui a parcouru le continent eurasiatique, en tant que député des Français de l’étranger, a fait le déplacement en Russie indépendamment du Parlement européen afin d’observer la tenue d’un scrutin. Un vote qui à ses yeux se serait «passé de manière tout à fait classique et correcte».L’Union européenne, «petit toutou» de WashingtonL’ancienne tête de liste du Rassemblement national en PACA constate l’omniprésence des caméras de surveillance dans les bureaux de vote. Il a constaté l’ampleur de la campagne qui informait la population de la tenue du scrutin à la fois dans les médias et par voie d’affichage. «Ce qui n’a pas eu lieu en France lors des régionales.»Le parti au pouvoir, Russie unie, a remporté les élections législatives. Et ce malgré un recul par rapport au scrutin de 2016 (49,6% contre 54,20%). Cette baisse a surtout profité aux communistes. Ces derniers confirment leur position de deuxième force politique dans le pays, passant ainsi de 13,3 à 19,20%.

Jean Airalbol Le Parlement européen pondait une résolution appelant Bruxelles à ne pas reconnaître les résultats du vote??? En UE nous sommes bien chez les fous? La Russophobie est une maladie c'est plus que prouvée. Et les Fraudes massives aux USA? Il en pense quoi le parlement europé "nain"?? Quand on pense qu'aux USA dans certains états pas besoin d'ID pour voter, et possibilité de voter plusieurs fois, où même les morts peuvent voter. Et le parlement regarde la Russie quelle "rigolade" bien triste… 16

PseudoPrimeCatalan L'europe est un protectorat de l'empire américain...le parlement européen n'est qu'un " machin " qui prend ses consignes et instructions auprès du siège de l'Otan... 11

