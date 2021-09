https://fr.sputniknews.com/20210921/apres-la-penurie-les-masques-francais-ne-trouvent-plus-preneur-1051787814.html

Après la pénurie, les masques français ne trouvent plus preneur

Neuf mois après son lancement en Bretagne, la Coop des Masques qui produit des masques chirurgicaux et des FFP2 risque la fermeture faute de pouvoir écouler ses stocks, rapporte BFM Business.En effet, les acheteurs préfèrent les masques asiatiques, moins chers, bien que le gouvernement ait prôné la production locale pour éviter la pénurie ayant marqué le début de la crise sanitaire.Ainsi, "quelle sera la capacité d'approvisionnement en cas de nouvelle crise?", s’interroge Guy Hascoët. "On nous a demandé d'aller vite, mais on ne peut pas non plus tirer les prix vers le bas."Il déplore par ailleurs qu’"aucun enseignement n'a[it] été tiré. Si cela ne change pas, dans six mois, tout est dégagé".Une filière en criseLa Coop des Masques n’est pourtant pas la seule entreprise à connaître ce problème. Le Syndicat des fabricants français de masques, qui porte la voix des 15 producteurs tricolores, note cette tendance dans toute la filière. Selon le syndicat, l'Asie cumule 97% des achats au premier semestre de cette année.Pourtant, les choses ont avancé depuis la semaine dernière, car 400.000 masques ont été achetés et les commandes sont reparties.Une nouvelle vague évoquéeLe poids de la filière française, qui s’attend à un sursaut, reste néanmoins important, la pandémie n’étant pas encore finie. En effet, malgré le bon taux de vaccination en France, une nouvelle vague n’est pas à exclure, comme l’indique une étude de l’Institut Pasteur publiée le 6 septembre.Pour éviter une nouvelle vague, l’étude montre qu’"il faudrait que 95% des plus de 60 ans soient entièrement vaccinés, 90% des 19-59 ans et 70% des adolescents", alors que ce seuil n’est pas encore atteint. Selon Santé publique France, 82,8% des plus 60 ans, 86,9% des 19-59 ans et 57,6% des adolescents avaient reçu les deux doses au 15 septembre.L’Institut Pasteur met également en garde contre la négligence des mesures de protection contre le Covid-19.

Tchetnik Ne vous inquiétez donc pas, les gars, cette plaisanterie va encore durer plusieurs années. 3

laure89 Et oui, même le cache-nez Français ne fait pas fureur 1

