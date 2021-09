https://fr.sputniknews.com/20210922/ouverture-du-proces-du-general-ghediri-le-dossier-demeure-plus-que-jamais-vide-1051799171.html

Ouverture du procès du général Ghediri: le "dossier demeure plus que jamais vide"

Ouverture du procès du général Ghediri: le "dossier demeure plus que jamais vide"

Dans un entretien à Sputnik, Me Nabila Slimi affirme que l’ex-général-major Ali Ghediri, dont le procès s’ouvre ce mercredi à Alger, a toutes ses chances... 22.09.2021, Sputnik France

Ce mercredi 22 septembre s’ouvre au tribunal de Dar El Beïda, à Alger, le procès du général-major à la retraite et ex-candidat à la présidentielle d'avril 2019, Ali Ghediri, après plus de deux ans de détention provisoire "arbitraire".L’ex-haut gradé de l’armée algérienne a été placé en détention le 13 juin 2019 pour deux chefs d’inculpation: "complicité dans la communication des informations à des agents étrangers portant atteinte à l'économie nationale", qui a fait l’objet d’un non-lieu prononcé en juin 2020 par la chambre d'accusation près la Cour d'Alger, et "participation en connaissance de cause à une entreprise de démoralisation de l'armée ayant pour objet de nuire à la Défense nationale", pour lequel il est actuellement poursuivi.Ses avocats continuent d’affirmer que le dossier de leur client "est vide".Y a-t-il des éléments nouveaux dans l’action entamée contre le Dr Ali Ghediri par la justice algérienne? Pour quelle raison sera-t-il jugé au pénal et non en correctionnel? A-t-il des chances d’être acquitté? Son procès est-il plus politique que juridique?"Aucun élément nouveau ni preuve matérielle""Nous ne cesserons jamais de répéter que le Dr Ali Ghediri, qui a eu une carrière militaire irréprochable jusqu’à sa dernière fonction de directeur central des ressources humaines au ministère de la Défense, est victime d’un acharnement judiciaire à des fins politiques", expose Me Slimi, soulignant que son client a été emprisonné dans le but de l’empêcher de se porter candidat à la présidentielle d’avril 2019".Et d’ajouter que "depuis le renvoi de son procès au pénal, aucun élément nouveau ni la moindre preuve matérielle à charge n’ont été ajoutés au dossier qui demeure plus que jamais vide. On veut punir cet officier général, l’une des meilleures élites de l’Armée nationale populaire (ANP), dont le nom est gravé dans les registres des meilleurs élèves des académies militaires de Moscou et de Saint-Pétersbourg, pour avoir cherché à exercer son droit constitutionnel comme n’importe quel Algérien".Sur quoi se base l’accusation?Dans le même sens, elle rappelle que ce qui est reproché à son client tient à un entretien accordé le 25 décembre 2018, soit deux mois avant le début du Hirak (22 février 2019), par le Dr Ali Ghediri au journal El Watan. Dans celui-ci, il évoquait le rôle que doit jouer l’ANP pour accompagner un changement politique calme et serein dans un cadre strictement constitutionnel. Le général Ghediri s’était alors exprimé "dans une situation gravissime" pour l’Algérie, marquée par une "déconfiture des institutions" sur fond de maladie et d’absence, depuis 2013, de l’ex-Président déchu feu Abdelaziz Bouteflika, pour qui de surcroît un cinquième mandat était en préparation, rappelle-t-elle."C’est ce paragraphe tiré de l’entretien d’El Watan qui figure encore et toujours comme le seul chef d’accusation dans le dossier du général Ghediri et pour lequel il sera jugé au pénal par un tribunal civil", assure Me Slimi. Dans ce même entretien "le Dr Ghediri avait également loué les qualités et le patriotisme de feu le général Ahmed Gaïd Salah, ex-chef d’état-major de l’ANP à l’époque".D’autres hauts gradés libérésÀ ce titre, Me Nabila Slimi revient sur les cas des généraux Mohamed Lamine Mediène, dit Toufik, ex-patron durant 25 ans (1990-2015) des services de renseignement algérien (DRS), et Khaled Nezzar, ex-chef d’état-major de l’ANP (1988-1990) puis ex-ministre de la Défense nationale (1990-1993). En effet, ces deux officiers généraux de première importance avaient été respectivement condamnés à 15 et 20 ans de prison ferme pour "complot contre l’autorité de l’État" et "de l’armée". Le général Toufik a été effectivement incarcéré à la prison militaire de Blida, alors que le général Nezzar était sous le coup d’un mandat d’arrêt international."En août 2019, le général Nezzar, qui avait expliqué auparavant que le procès et le mandat d’arrêt international émis à son égard étaient "une affaire politique montée de toutes pièces par l’ancien pouvoir", appelait dans une vidéo publiée sur YouTube ses camarades militaires à se révolter contre l’autorité de feu le général Gaïd Salah", détaille l’avocate."L’Algérie a besoin d’un souffle nouveau"Enfin, Me Nabila Slimi juge que "si la justice algérienne a abandonné les charges contre les généraux Toufik et Nezzar, nous ne pouvons que nous en féliciter et leur souhaiter une retraite paisible et un repos bien mérité. Néanmoins, nous nous adressons à notre tour au nouveau ministre de la Justice et au Président Abdelmadjid Tebboune pour leur demander de veiller à l’application stricte et juste des lois de la République, dont ils sont les garants et les protecteurs, dans le cas du général Ghediri".

