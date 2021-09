https://fr.sputniknews.com/20210923/au-senegal-des-deputes-passeurs-au-cur-dun-trafic-presume-de-passeports-diplomatiques-1051828847.html

Au Sénégal, des "députés-passeurs" au cœur d'un trafic présumé de passeports diplomatiques

Au Sénégal, des "députés-passeurs" au cœur d'un trafic présumé de passeports diplomatiques

Cités dans un trafic de passeports diplomatiques avec un complice déjà emprisonné, deux députés sénégalais attendent leur audition par la police. Une affaire... 23.09.2021, Sputnik France

2021-09-23T19:21+0200

2021-09-23T19:21+0200

2021-09-23T19:24+0200

afrique

sénégal

passeport diplomatique

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/17/1051828782_0:180:2730:1716_1920x0_80_0_0_ec1deb376316184b86921657360afcf9.jpg

Ce 22 septembre, un citoyen franco-sénégalais résidant à Paris a saisi par courrier le ministèrefrançais des Affaires étrangères pour "alerter" contre les agissements de deux députés sénégalais "impliqués dans un vaste trafic de passeports diplomatiques". Ces documents ont été utilisés "frauduleusement" pour "alimenter des filières d’immigration clandestine". Selon Seybani Sougou, par ailleurs juriste et militant de la société civile sénégalaise en France, l’objet de la démarche est que les deux personnes incriminées "fassent l’objet d’un signalement en qualité de passeurs".Pour ce que l’on sait des enquêtes conduites par la Division des investigations criminelles (DIC) de Dakar, les députés El Hadji Mamadou Sallet et Boubacar Biaye, membres du parti présidentiel, sont accusés d’être liés à une "fraternité d’affaires" dont le business consiste à monnayer de vrais passeports diplomatiques auprès de candidats à l’immigration.Selon des éléments fuités dans la presse, les deux parlementaires servaient comme "époux" et "père" à des "bénéficiaires" grâce à la confection frauduleuse de pièces d’état civil. El Hadj Diadié Kondé, commerçant et cerveau présumé de cette "filière criminelle", est en prison depuis le 13 septembre, selon le journal Libération.Au moins cinq chefs d’inculpation pèsent sur sa tête: "association de malfaiteurs, escroquerie, blanchiment de capitaux, faux et usage de faux sur des documents administratifs, faux en écritures publiques authentifiées". Après plusieurs jours de silence, l’Assemblée nationale a fini par réagir dans une note rendue publique le 22 septembre.La délivrance des passeports diplomatiques, un grand bazarChez les acteurs politiques et sociaux opposés au pouvoir, on ne se fie pas trop à la volonté de transparence affirmée par l’institution parlementaire. Aliou Sané, coordonnateur du mouvement citoyen Y’en a marre, ne cache pas ses appréhensions.Pour Moustapha Diakhaté, ancien président du groupe parlementaire présidentiel et qui a quitté depuis le parti présidentiel, la lumière attendue de ce dossier ne va pas de soi.Aujourd’hui, il est convaincu que "seule une forte mobilisation des Sénégalais" poussera les autorités à faire toute la lumière sur une affaire qui, "sur la foi des informations disponibles, est de la responsabilité exclusive des mis en cause".Même réglementée, la délivrance des passeports diplomatiques est devenue un grand bazar au Sénégal. Des marabouts aux commerçants en passant par les politiciens influents et les membres de leurs familles, ce document de voyage semble presque à la portée de tous, par voie de fraude, de trafic d'influence ou d'obtention "régulière". Ainsi, après la finale perdue de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) en 2019, le Président Macky Sall avait remis 23 passeports diplomatiques aux 23 joueurs sénégalais, en sus d’une prime de 30.000 euros (environ 20 millions de francs CFA) à chacun pour les récompenser d'avoir atteint ce niveau de la compétition.À telle enseigne qu'en juillet 2019, d'après les révélations de l'époque du quotidien Enquête, le Parlement européen avait même menacé de supprimer les avantages liés aux passeports de services et diplomatiques en raison des abus notés au niveau de leur utilisation."Dissoudre l’Assemblée nationale"En attendant les suites judiciaires de cette affaire au rythme du ministère de la Justice, ce trafic présumé de passeports diplomatiques "renforce la crise de crédibilité qui frappe une Assemblée nationale dans laquelle les Sénégalais ne se reconnaissent pas", s’insurge le leader de Y’en a marre.Face au "silence assourdissant d’une opposition parlementaire souvent si prompte à réclamer des commissions d’enquête à tout va", comme relevé par Diakhaté, et suite à d’autres affaires comme celle du trafic de faux billets impliquant un autre député du parti au pouvoir, le professeur Aliou Diack, du Mouvement panafricain pour la dignité et la renaissance de l’Afrique, ne se fait plus d’illusions.

https://fr.sputniknews.com/20201119/forcing-presidentiel-un-pari-gagnant-pour-alpha-conde-et-alassane-ouattara-1044795521.html

https://fr.sputniknews.com/20201126/senegal-imbroglio-autour-dun-accord-avec-lespagne-sur-le-rapatriement-des-migrants--1044837037.html

sénégal

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Momar Dieng https://cdnfr1.img.sputniknews.com/img/104318/58/1043185838_0:0:1299:1300_100x100_80_0_0_793b1df7c2561172ef97f934c0e17615.jpg

Momar Dieng https://cdnfr1.img.sputniknews.com/img/104318/58/1043185838_0:0:1299:1300_100x100_80_0_0_793b1df7c2561172ef97f934c0e17615.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Momar Dieng https://cdnfr1.img.sputniknews.com/img/104318/58/1043185838_0:0:1299:1300_100x100_80_0_0_793b1df7c2561172ef97f934c0e17615.jpg

sénégal, passeport diplomatique