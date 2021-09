https://fr.sputniknews.com/20210923/france-usa-les-sous-marins-de-la-discorde-il-faut-geler-certaines-relations-bilaterales--1051819997.html

France-USA, les sous-marins de la discorde: "il faut geler certaines relations bilatérales"

Après l’annulation du contrat des sous-marins en Australie, la France a pris des mesures diplomatiques. Le général François Chauvancy explique pour Le Désordre... 23.09.2021, Sputnik France

2021-09-23T14:55+0200

2021-09-23T14:55+0200

2021-09-23T16:04+0200

Une annulation de gala à Washington ou le rappel d’ambassadeurs de France en Australie et aux États-Unis "ne suffisent clairement pas" pour répondre à l’annulation du "contrat du siècle" de sous-marins français vendus à l’Australie suite à une ingérence américaine. Le général François Chauvancy, ancien général de brigade de l’armée de Terre, considère que cette affaire "est très grave":La nouvelle coalition "Aukus", qui comprend les États-Unis, l’Australie et la Grande-Bretagne, vise à contrer l’expansionnisme chinois dans l’Indo-Pacifique. Elle a été rendue publique le 15 septembre et exclut la France. Face à cela, le général Chauvancy estime qu’il faudrait aujourd’hui favoriser de nouvelles alliances:

