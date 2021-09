https://fr.sputniknews.com/20210924/aines-abandonnes-les-societes-africaines-ont-adopte-des-comportements-qui-ne-sont-pas-les-leurs-1051842526.html

Aînés abandonnés: les sociétés africaines ont adopté "des comportements qui ne sont pas les leurs"

Au milieu des habitations, au lieu-dit PK 10, un quartier résidentiel de Douala, le bâtiment en partie défraîchi du Centre d’accueil et de loisir pour les personnes âgées -une initiative de l’association Amour pour les personnes âgées du Cameroun (APAC)- est installé sur l’une des rues de cette banlieue. À l’entrée, sur la pancarte principale, la palette de services proposés dans le centre et surtout une promesse bien mise en évidence: "Redonner le sourire aux personnes âgées".Une fois le portail franchi ce matin-là, au milieu d’un calme apparent, on aperçoit la promotrice de cette maison de retraite, Florence Kwetcho, affectueusement appelée "la nounou des personnes âgées", faisant la ronde dans les quatre chambres qui accueillent en ce moment une quinzaine de pensionnaires."Les personnes du 3e âge sont très souvent abandonnées"Dans ce centre, l’un des rares existants dans le pays, les pensionnaires rencontrés souffrent pour la plupart de nombreuses pathologies liées au vieillissement, notamment l’Alzheimer. De nombreuses familles, très mal informées sur certaines maladies, les assimilent à toutes sortes de stéréotypes ou alors taxent souvent les vieillards malades "de sorciers".Si en Afrique, les personnes âgées, auxquelles on se réfère souvent par le terme respectueux "d'aînées" bénéficient de beaucoup de considération et de toutes les attentions dans le cadre familial, l'on assiste de plus en plus à des cas d'abandon. En cause, estime le psychosociologue et enseignant à l'université de Douala Norbert Nadje, ce qu'il appelle "l’occidentalisation" des habitudes:"Il était difficile de voir dans le passé des maisons de retraite au Cameroun. Les personnes âgées n'étaient pas faites pour ce genre d'établissements, parce qu'en Afrique généralement la personne âgée est considérée comme une personne sage, une personne qui est faite pour éduquer les autres et encadrer les jeunes générations. Et, de ce fait, elle restait au contact des familles et des communautés."La nécessité des maisons de retraiteC’est justement face à cette tendance et fort de son expérience personnelle que Florence Kwetcho, aide-soignante de formation, va créer son association en 2017 pour, dit-elle, "prendre en charge les personnes âgées, promouvoir leur droit et leur redonner le sourire pendant les derniers moments de leur vie". Une passion développée lors de ces passages dans les hôpitaux où elle a auparavant exercé.Des parenthèses de bonheur, source de motivation pour l’équipe et qui démontrent, souligne Florence Kwetcho, la nécessité d'avoir des structures comme la sienne au Cameroun et ailleurs en Afrique.Son centre, rappelle-t-elle, vit exclusivement des dons de bienfaiteurs. Un ultime acte de résistance d'une Afrique qui veut continuer à se regarder dans un miroir?

