Éric Zemmour plus à droite que Jean-Marie Le Pen? Il répond – entretien vidéo

Jean-Marie Le Pen comptait parmi les 3,8 millions de spectateurs du débat Mélenchon-Zemmour. A-t-il perçu un vainqueur? Le patriarche de la droite nationale se... 24.09.2021, Sputnik France

Et pour cause: vu par 3,8 millions de téléspectateurs (près de 19% de part de marché), le débat tant attendu entre Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour a réuni deux hommes opposés sur tout. Ou presque. "Ça a été regardé comme un match de boxe par un certain nombre de nos compatriotes", glisse Jean-Marie Le Pen. Y a-t-il eu un vainqueur aux points? L’ancien président du Front national, qui avoue partager les convictions d’Éric Zemmour –"les idées qu’il défend ne sont pas faites pour m’effrayer!", confie-t-il–, estime que son adversaire du jour n’a pas démérité.Prudent et dubitatif sur une possible entrée en campagne d’Éric Zemmour, Jean-Marie Le Pen refuse à ce stade de se prononcer en faveur d’un candidat: "Pour l’instant, je me borne à regarder. La campagne électorale va durer huit mois, je n’ai pas d’idée a priori, un certain nombre d’entre eux me sont plus ou moins sympathiques." "Je m’exprimerai quand le temps sera venu", a-t-il toutefois promis.Éric Zemmour est-il plus à droite que lui?

