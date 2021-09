https://fr.sputniknews.com/20210925/un-moteur-davion-prend-feu-apres-une-collision-avec-des-oiseaux-au-decollage--video-1051852664.html

Un moteur d’avion prend feu après une collision avec des oiseaux au décollage – vidéo

Un passager d’un vol reliant la station balnéaire cubaine de Varadero et Moscou a filmé jeudi 23 septembre des images montrant un moteur crachant des flammes... 25.09.2021, Sputnik France

Un incident s’est produit jeudi 23 septembre à l’aéroport de la ville cubaine de Varadero alors que le vol ZF 556, appartenant à la compagnie aérienne russe Azur Air, décollait à destination de Moscou.Un touriste qui filmait une vidéo a immortalisé le moment où deux gros oiseaux, apparemment des aigles, ont heurté le Boeing 767-300.L'un des volatiles est entré en collision avec l'aile droite, tandis que l’autre est passé directement à travers le moteur. Des médias russes ont indiqué qu'un dernier aigle avait heurté le cône de nez du jet et l’avait cabossé.Le décollage interrompu immédiatementUn touriste a cependant indiqué qu’un pneu du train d’atterrissage gauche avait éclaté lors du freinage d'urgence.Contrairement aux aigles qui n'ont apparemment pas survécu à la collision, personne n'a été blessé dans l’aéronef jugé ensuite inapte au service. Un avion de réserve a été envoyé à Varadero pour récupérer les passagers, lesquels ont été temporairement hébergés dans un hôtel local.Des problèmes similairesLes incidents avec des oiseaux ne sont pas rares dans l’aviation.En novembre dernier, un avion de la compagnie aérienne kazakhe SCAT a percuté une volée de gros oiseaux et a dû atterrir 12 minutes après le décollage.En septembre 2020, des médias américains avaient annoncé qu’un avion transportant Mike Pence, alors vice-Président des États-Unis, avait dû lui aussi effectuer un atterrissage d’urgence. Il aurait eu un problème de moteur après avoir percuté des oiseaux à Manchester, dans le New Hampshire.Mais parfois les volatiles sont à l’origine d’incidents amusants. En février 2020, des pigeons sont entrés à bord d’un appareil de la compagnie aérienne indienne GoAir et y ont semé la zizanie au point d’en empêcher le départ.

