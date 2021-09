https://fr.sputniknews.com/20210926/attaquee-par-une-bande-de-moins-de-18-ans-a-paris-miss-france-2019-porte-plainte--video-1051871120.html

"Attaquée par une bande de moins de 18 ans" à Paris, Miss France 2019 porte plainte – vidéo

"Attaquée par une bande de moins de 18 ans" à Paris, Miss France 2019 porte plainte – vidéo

L’ancienne Miss France Vaimalama Chaves a décidé de porter plainte après avoir été agressée par un groupe d’adolescents dans la rue, à Paris. Ces jeunes gens... 26.09.2021, Sputnik France

Vaimalama Chaves, qui a remporté le titre de Miss France 2019, a fait part de son indignation sur Instagram samedi 25 septembre après avoir été "attaquée par une bande de moins de 18 ans" à Paris."Chères femmes. Aujourd’hui, je suis en colère. Je suis en colère parce que je me suis fait agresser", a-t-elle indiqué dans une story.Une fois que la jeune femme a décidé de "confronter" celui qui lui avait jeté des cailloux "pour rigoler", elle s’est retrouvée encerclée par une "quinzaine de jeunes gars qui n’ont aucunes valeurs"."Je veux pas que quelqu’un d’autre ait à vivre ça. L’insécurité, la colère, la perte de moyen", a-t-elle souligné, postant une partie de l’agression qu’elle a pu filmer. Dans la séquence, les mineurs se dispersent en tentant de cacher leur visage.PlaintePar la suite, Vaimalama Chaves a annoncé avoir porté plainte et a appelé à ne pas rester muet "s’il vous arrive une agression".Des délinquants mineursSelon les derniers chiffres de la préfecture publiés par Le Figaro, c’est l’arrondissement le plus densément peuplé de la capitale, le 15e, qui est le plus concerné par la délinquance des moins de 18 ans.Au total, les forces de l’ordre ont fait état de plus de 19.000 agressions en six mois, dont 20% ont débouché sur la mise en cause de mineurs.

