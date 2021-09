https://fr.sputniknews.com/20210926/cyclone-en-inde-6-pecheurs-portes-disparus-dans-le-golfe-du-bengale-1051872877.html

Cyclone en Inde: 6 pêcheurs portés disparus dans le golfe du Bengale

Six pêcheurs indiens sont portés disparus dans le golfe du Bengale à cause de la tempête cyclonique Gulab qui a commencé à toucher la côte Est de l'Inde... 26.09.2021, Sputnik France

Selon des médias locaux, les six pécheurs ont disparu après le chavirage de leur bateau après le passage du cyclone Gulab qui a touché terre entre les états côtiers d'Odisha et d'Andhra Pradesh juste après 18h00 heures locales (12h30 GMT), avec des rafales de 95 km/h.Plusieurs équipes de la Force nationale de réponse aux catastrophes ont été mobilisées dans les districts côtiers du Visakhapatnam, Vizianagaram et Srikakulam pour mener des opérations de sauvetage et de secours.Des premiers témoignages suite au passage du cyclone faisaient état d'arbres déracinés dans le district côtier de l'Andhra Pradesh, où quelque 85.000 familles devaient être déplacées vers des abris de secours temporaires dans l'État.Par ailleurs, les Chemins de fer ont indiqué que plusieurs trains sur la ligne Vijayawada-Howrah ont été annulés ou détournés, alors que d'autres trains ont été reprogrammés pour lundi.La grande mousson de juin à septembre est cruciale pour la vie et l'agriculture du sous-continent indien, mais cause chaque année d'importants dégâts et fait des centaines de morts dans cette région du monde qui héberge un cinquième de l'humanité.Selon les experts, la fréquence et l'intensité des tempêtes en mer autour de l’Inde augmentent sous l’effet du changement climatique et de la hausse des températures de l’eau.En mai dernier, plus de 110 personnes ont trouvé la mort après que le cyclone Amphan a ravagé l’est de l’Inde et le Bangladesh dans la baie du Bengale.

