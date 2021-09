https://fr.sputniknews.com/20210926/greta-thunberg-menopausee-la-description-de-sandrine-rousseau-par-un-chroniqueur-de-cnews-indigne-1051871807.html

"Greta Thunberg ménopausée": la description de Sandrine Rousseau par un chroniqueur de CNews indigne

Reprochant à Sandrine Rousseau de "surjouer" sa radicalité, l’éditorialiste de CNews Guillaume Bigot l’a traitée de "sorte de Greta Thunberg ménopausée". Les... 26.09.2021, Sputnik France

"Sorte de Greta Thunberg ménopausée": la formule utilisée par le chroniqueur de CNews Guillaume Bigot pour décrire la finaliste à la primaire écologiste Sandrine Rousseau a provoqué l’indignation de la classe politique française."Mentalité de Taliban*"Les propos de M.Bigot ne sont pas passés inaperçus du côté des Verts et ont suscité la colère bien au-delà de la seule sphère écologiste. Alors que la députée EELV de Paris Alice Coffin a dénoncé les insultes sexistes qui visent selon elle les politiciennes "chaque heure pendant cette campagne", l’eurodéputée insoumise Manon Aubry a déploré la situation dans laquelle les femmes se voient traitées d’hystériques pour avoir défendu leurs opinions.Le porte-parole Jeunesse de LFI David Guiraud a pointé une "mentalité de Taliban*" chez le chroniqueur "qui prétend pourtant vouloir "sauver" la France de l’islamisme". Julien Bayou, patron d’EELV, a pour sa part invité ses abonnés à faire un signalement au CSA."Outrance misogyne", selon SchiappaMarlène Schiappa, ministre déléguée à la Citoyenneté, a fait valoir qu’elle "aimerait débattre des désaccords de fond que nous avons avec Sandrine Rousseau", mais que "l’outrance misogyne des commentateurs" la poussait à défendre l’intéressée."Ahah la ménopause des femmes, c’est tellement drôle, et puis c’est vraiment un argument politique ça", a tweeté Mme Schiappa.Face à la flambée de réactions, l’éditorialiste n’a manifesté aucun signe de regret: "Je ne savais pas que la ménopause était une insulte. Je ne savais pas non plus que pour une candidate EELV, être comparée à Greta Thunberg pouvait être infamant", a-t-il tweeté tout en soulignant que ses propos n’engageaient ni Europe 1, ni CNews.*Organisation terroriste interdite en Russie

laure89 Elle devrait se lancer dans l'humanitaire, tout particulièrement en Afghanistan, pour déconstruire les hommes afghans. On en serait débarrassé. 😁 7

full-up tout à fait d'accord avec le chroniqueur qui a très bien cerné le personnage . 6

8

2021

