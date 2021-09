https://fr.sputniknews.com/20210926/legislatives-en-allemagne-sociaux-democrates-et-conservateurs-seraient-au-coude-a-coude-1051871446.html

Législatives en Allemagne: socio-démocrates et conservateurs seraient au coude-à-coude

Les sondages à la sortie des urnes des chaînes ARD et ZDF donnent la CDU-CSU et les Socio-démocrates avec des scores oscillant entre 24% et 26%. Le SPD a de... 26.09.2021, Sputnik France

Les conservateurs allemands de la CDU-CSU et leurs rivaux sociaux-démocrates du SPD étaient au coude-à-coude à l'issue d'élections législatives dimanche, selon un sondage de sortie de urnes réalisé pour la chaîne ARD.Ce résultat serré ne permet pas de dire pour l'instant qui prendra la tête du prochain gouvernement alors que'Angela Merkel s'apprête à passer la main après 16 années au pouvoir.Le bloc CDU/CSU est crédité de 25% des voix, son plus faible score lors d'un scrutin fédéral d'après-guerre, à égalité avec le SPD.Un sondage pour la chaîne ZDF a pourtant donné vainqueur le SPD (26% des voix), suivi de la CDU-CSU (24%).Le secrétaire général des socio-démocrates allemands Lars Klingbeil a déclaré que le SPD avait un mandat pour former une coalition.

mieke4 Si les verts sont arbitres, va y avoir du RIFIFI en Allemagne et en Europe 0

Smokie68 Ça m'en touche une, mais ça ne fait pas bouger l'autre. 0

