Angela Merkel "monétisée" en Allemagne à la fin de son dernier mandat

La chancelière sortante Angela Merkel est désormais immortalisée sur des pièces de monnaie, lancées en vente en Allemagne par plusieurs boutiques en ligne.Les pièces, qui pèsent 0,3 gramme, sont fabriquées en or et coûtent 49 euros.Elles contiennent également sur leur surface les années des mandats d’Angela Merkel en tant que chancelière: 2005-2021.Cette semaine, des magasins du commerce électronique ont également mis sur le marché des disques avec l’image de Mme Merkel, du même poids que les pièces et aussi faits en or. Sur le revers des disques, pouvant être achetés au prix de 39 euros, est gravée la phrase "Dem deutschen Volke" (Au peuple allemand).Selon les commerçants allemands, l’idée de ces souvenirs est de commémorer "l’époque Merkel" et d’apprécier le travail de cette "grande femme politique allemande"."Résultats" des législatives déjà connus?Angela Merkel avait plus tôt annoncé qu’elle partirait de la grande politique après les élections législatives, qui ont lieu en Allemagne dimanche 26 septembre.Deux jours avant cet événement central pour la vie politique allemande, la chaîne de télévision ARD a affiché par erreur un bandeau d’information avec les résultats d’un sondage à la sortie des urnes.La direction du média a expliqué les informations apparues sur l’écran comme un "test qui a accidentellement été diffusé" pour présenter ses excuses à l’audience.Selon ce test à la veille des élections au Bundestag, le SPD aurait reçu 22,7% des suffrages, le bloc CDU-CSU 22,1%, l’Alternative pour l’Allemagne (AfD) 10,5% et le Parti libéral-démocrate (FDP) 13,2%. Le bandeau a été retiré de l’écran avant d’afficher les chiffres de Die Linke et des Verts.

