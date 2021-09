https://fr.sputniknews.com/20210927/certains-ministeres-afghans-perdent-leur-badge-bleu-sur-twitter-1051876229.html

Certains ministères afghans perdent leur badge bleu sur Twitter

Certains ministères afghans perdent leur badge bleu sur Twitter

Les comptes de plusieurs ministères et institutions afghans, dont certains inutilisés depuis l’arrivée des talibans* au pouvoir, n’ont plus de badges de... 27.09.2021, Sputnik France

Le réseau social Twitter a supprimé des badges spéciaux confirmant l'authenticité des comptes de certains ministères et départements afghans. L’agence de presse afghane Pajhwok a été la première à constater ce phénomène, ce dimanche 26 septembre.Les badges de vérification, ou "badges bleus certifiés" ne sont plus visibles sur les pages Twitter des ministères afghans des Affaires étrangères, de l’Intérieur, de la Défense, des Finances, ni sur celle du Palais présidentiel -qui était auparavant mise à jour par la chancellerie de l'ancien chef de l'État Ashraf Ghani- non plus que sur celle de l’Autorité nationale de régulation des marchés publics.La plupart de ces pages ne sont plus utilisées depuis la prise de Kaboul par les talibans*. En revanche, celles des ministères des Finances et de l’Intérieur et du Centre d’information du gouvernement afghan sont toujours actives.Dans le même temps, Twitter a maintenu les badges bleus sur les pages du Président démissionnaire Ashraf Ghani, de l'ex-Président Hamid Karzaï et du chef du Conseil suprême pour la réconciliation nationale Abdullah, qui ont fui le pays.Prise du pouvoir par les talibans*Les talibans* ont pris le contrôle de la capitale afghane le 15 août, au terme d’une offensive d’envergure lancée après l’annonce par les États-Unis du retrait de leurs forces du pays. Les radicaux sont entrés à Kaboul sans combattre, alors que le Président Ghani s’enfuyait. Le mouvement Taliban* a déclaré le 6 septembre avoir en main l’ensemble du territoire afghan et le lendemain, a donné la composition d’un gouvernement intérimaire.*Organisation terroriste interdite en Russie

