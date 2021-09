https://fr.sputniknews.com/20210927/les-talibans-ne-peuvent-plus-se-prendre-en-selfie-selon-le-wsj-1051887925.html

Les talibans ne peuvent plus se prendre en selfie, selon le WSJ

Les talibans ne peuvent plus se prendre en selfie, selon le WSJ

Le nouveau ministre afghan de la Défense a interdit les selfies dans les rangs des talibans* et dénoncé l’appropriation par ces derniers d’habitudes... 27.09.2021, Sputnik France

2021-09-27T20:22+0200

2021-09-27T20:22+0200

2021-09-27T20:37+0200

talibans au pouvoir en afghanistan

islamisme

afghanistan

selfie

charia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/1f/1046075577_0:274:2667:1774_1920x0_80_0_0_274705a6bc5ff5a2876f22e642f6b192.jpg

Mohammad Yakoub Omar, nouveau ministre afghan de la Défense, a interdit aux combattants talibans* de se prendre en photo afin de ne pas mettre en péril la sécurité de leurs leaders et commandants, rapporte le Wall Street Journal.Selon ses informations, Yakoub a également réprimandé ses subordonnées pour excès de vitesse au volant et adoption d’habitudes considérées comme "occidentales". Il a notamment banni les longs cheveux et les baskets blanches dans leurs rangs.Il a ainsi demandé aux talibans* de "veiller à leurs tâches" et d’éviter tout préjudice au "statut obtenu par le sang de nos martyrs".Charia pour l’AfghanistanDepuis la reprise de Kaboul par les talibans*, sont apparues en ligne des photos montrant des membres du mouvement islamiste s’amusant dans des parcs d’attractions ou se promenant en bateaux en forme de cygne.Le retour des talibans* au pouvoir, consécutif au retrait des forces américaines du pays, a provoqué l’exode de milliers d’Afghans, marqué par des scènes de chaos et de désespoir à l’aéroport de Kaboul.Ayant juré de diriger le pays selon leur stricte interprétation de la charia, les talibans* ont récemment repris leurs exécutions sommaires en public. Le mollah Nooruddin Tourabi a déclaré à l'agence Associated Press (AP) que les nouveaux dirigeants du pays rétabliraient des châtiments particulièrement sévères, dont les amputations.*Organisation terroriste interdite en Russie

full-up c'est normal : la loi qu'ils veulent appliquer a 1300 ans , il n'y avait pas de portables , ni mobylettes , ni voitures ... alors qu'ils reviennent avec des ânes et pas plus ! 1

1

afghanistan

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Dmitri Bassenko https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/15/1044461370_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_55dfae2a16892b6328a65faeb0d03ad0.jpg

Dmitri Bassenko https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/15/1044461370_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_55dfae2a16892b6328a65faeb0d03ad0.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Dmitri Bassenko https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/15/1044461370_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_55dfae2a16892b6328a65faeb0d03ad0.jpg

islamisme, afghanistan, selfie, charia