Côte d’Ivoire: quelles ambitions pour Simone Gbagbo?

Avec sa relégation au second plan au sein du futur parti de son époux avec qui elle est instance de divorce, et le récent parrainage d’un mouvement citoyen... 28.09.2021, Sputnik France

Le Mouvement des générations capables a officiellement vu le jour le 25 septembre, à l’occasion d’une assemblée générale qui s’est tenue à Abidjan, et sous le parrainage de l’ex-Première dame Simone Gbagbo. Et si l’événement a parfois eu des allures de meeting politique, ses initiateurs l’assurent, il est bel et bien "citoyen".En réalité, le MGC est le regroupement de plusieurs mouvements (dont le Mouvement Ehivet Capable, Ehivet étant le nom de jeune fille de Simone Gbagbo) nés spontanément depuis février 2021. Tous ces mouvements avaient en commun de célébrer et soutenir l’ancienne Première dame son engagement pour la Côte d’Ivoire."Conduire le peuple ivoirien"Certains observateurs dont Gnaka Lagoke, professeur à l’université Lincoln en Pennsylvanie (États-Unis) interrogé par La Voix de l’Amérique, prêtent à l’ancienne Première dame des ambitions présidentiellespour l’élection prévue en 2025. Cette dernière n’en a pourtant jamais ouvertement fait cas, mais pour Célestine Dabah, cela ne fait pas de doute, "son parcours et sa maturité politiques montrent qu’elle dispose de toutes les intelligences nécessaires pour conduire le peuple ivoirien", si elle le souhaite.Par contre, en ce qui concerne son désormais futur ex-époux Laurent Gbagbo (la procédure de divorceétant en cours), acquitté par la Cour pénale internationale (CPI) des charges de crimes contre l’humanité et de retour au pays après dix ansd’absence, il a d'ores et déjà annoncé qu’il n’excluait pas de se présenter à cette échéance électorale.En août dernier, las des dissensions qui perdurent depuis plusieurs années au sein du Front populaire ivoirien (FPI, parti fondé dans les années 1980 par les époux Gbagbo, Simone étant la deuxième vice-présidente de l’aile majoritaire du parti restée fidèle à son mari), Laurent Gbagbo, pour couper la poire en deux, a décidé de créer un nouveau parti et de laisser ainsi entre les mains de son ancien Premier ministre Pascal Affi N’Guessan un FPI en "enveloppe vide".Mais Simone Gbagbo s’était alors indignée de se voir reléguer au second plan dans les préparatifs du congrès constitutif du nouveau parti qui doit se tenir courant octobre.Pour de nombreux commentateurs de la vie politique ivoirienne, cette sortie de l’ex-Première dame, si elle laisse présager que la procédure de divorce entre les deux époux est aussi politique, remet en cause son adhésion au futur parti.Une figure éminente de la scène politique ivoirienneIndépendamment des ambitions présidentielles qu’elle pourrait nourrir, Simone Gbagbo demeure en Côte d’Ivoire une personnalité populaire, comme en témoignent notamment les scènes de liesse observées dans certaines villes du pays à sa sortie de prison en août 2018, après sept ans de détention.Et son poids sur la scène politique nationale et en particulier au sein du FPI (en attendant le nouveau parti) est indéniable, voire incontournable.Revenant sur le MGC, elle note qu'il "va au-delà du simple soutien à Simone Gbagbo pour s’inspirer de ses valeurs et impacter positivement la Côte d’Ivoire". En effet, le mouvement s’est donné pour mission de batailler contre "la crise des valeurs" qu’il dit observer dans le pays.Toutes ces valeurs, conclut la militante panafricaine, "transcendent les partis politiques".

