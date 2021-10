https://fr.sputniknews.com/20211001/la-venue-de-belattar-sur-c8-manque-de-tourner-a-la-bagarre-avec-eric-naulleau---video-1051948713.html

La venue de Belattar sur C8 manque de tourner à la bagarre avec Éric Naulleau - vidéo

La venue de Belattar sur C8 manque de tourner à la bagarre avec Éric Naulleau - vidéo

L’humoriste Yassine Belattar a tenté d’intimider les soutiens d’Éric Zemmour, sur C8. Ses propos ont entraîné un clash avec d’autres invités sur le plateau. 01.10.2021, Sputnik France

2021-10-01T17:58+0200

2021-10-01T17:58+0200

2021-10-01T18:11+0200

france

eric zemmour

menace

yassine belattar

jordan bardella

éric naulleau

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103022/03/1030220364_0:8:741:424_1920x0_80_0_0_01c0fd25ded7b6d8dfd7d97188963c84.jpg

La montée en puissance d’Éric Zemmour dans les sondages et sur la scène politique ne laisse personne indifférent. Ce 30 septembre, l’éditorialiste a encore été au centre des débats sur le plateau de C8 et la discussion s’est vite emballée.Yassine Belattar, connu pour ne pas porter Éric Zemmour dans son cœur, s’en est notamment pris aux soutiens de ce dernier.Des propos qui visaient sans doute implicitement Éric Naulleau, qui a été chroniqueur dans la célèbre émission On n’est pas couché aux côtés de Zemmour, pendant quatre ans. L’intéressé se trouvait d’ailleurs sur le plateau, et n’a pas manqué de répondre aux insinuations de Yassine Belattar.La sortie de Yassine Belattar a également choqué le nouveau président du RN, Jordan Bardella, qui figurait parmi les intervenants. Celui-ci a fait référence à la mort de Samuel Paty, lui aussi victime d’intimidations et de on-dit avant son assassinant.Le débat a ensuite tourné au pugilat, les invectives pleuvant de part et d’autre. "T’es con en plus d’être menaçant", a lâché Éric Naulleau à Yassine Belattar qui avait buté sur son nom. L’humoriste lui a répondu en le traitant de "facho". La goutte de trop pour Éric Naulleau qui s’est alors levé pour se diriger vers son interlocuteur. Il a été retenu par le présentateur de l’émission, Cyril Hanouna, qui a ensuite fait revenir le calme sur son plateau.Belattar candidat en 2022?Le débat s’est par la suite assagi et Yassine Belattar a alors annoncé qu’il se présenterait lui-même à la prochaine présidentielle, si Éric Zemmour se portait candidat. L’humoriste a déclaré vouloir porter la voix des quartiers, qui "subissent aujourd’hui des propos inacceptables" et où l’abstention explose.La rivalité entre Éric Zemmour et Yassine Belattar pourrait donc se voir transposer en politique. Les deux personnalités semblent en effet ne guère s’apprécier. Yassine Belattar avait notamment reproché à l’essayiste d’avoir "fait tuer 50 personnes", lors des attentats de Christchurch.

full-up on ne veut plus voir cet individu ! 9

Caillou "L'humoriste yassine bellatar" ?? Humoriste ? Y'a erreur. Une hyene deguisée en agneau. 6

21

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Florent Zephir https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/10/1044440013_0:141:773:914_100x100_80_0_0_262d56e7437922373af3cf322d96efc2.jpg

Florent Zephir https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/10/1044440013_0:141:773:914_100x100_80_0_0_262d56e7437922373af3cf322d96efc2.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Florent Zephir https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/10/1044440013_0:141:773:914_100x100_80_0_0_262d56e7437922373af3cf322d96efc2.jpg

eric zemmour, menace, yassine belattar, jordan bardella, éric naulleau