Des entreprises à l’arrêt en Afghanistan, une crise économique se profile, selon Tolo News

Des entreprises à l’arrêt en Afghanistan, une crise économique se profile, selon Tolo News

Face à de nombreuses difficultés, plus de 100 entreprises opérant dans la province afghane d’Hérat ont temporairement arrêté leurs activités au cours des deux... 02.10.2021, Sputnik France

Rien que dans la province afghane d’Hérat, dans le nord-ouest du pays, plus d’une centaine d’entreprises ont dû suspendre leurs activités depuis la reprise du pouvoir par les Talibans*, relate la chaîne Tolo News.Selon les fonctionnaires du ministère afghan de l’Industrie cités par la chaîne, cette situation s’explique par le manque de matières premières, la contraction du marché et diverses difficultés économiques. Les officiels assurent quand même avoir relevé les taxes douanières sur les importations afin de favoriser les produits de fabrication nationale.Des experts contactés par la chaîne préviennent pourtant de l’imminente crise économique si les problèmes auxquels sont confrontés les propriétaires et les investisseurs ne sont pas résolus de manière urgente.Économie fragiliséeLe retour des Talibans* au pouvoir à la mi-août a déjà porté un coup dur à l’économie afghane avec le gel de l’aide internationale et des avoirs afghans détenus à l’étranger qui la maintenaient sous perfusion.Plus tôt dans la semaine, un haut responsable de la Croix-Rouge a fait savoir qu’au moins 2.000 structures de soins avaient récemment fermé en Afghanistan en raison du manque de liquidités auquel est confronté le pays.L’Organisation mondiale de la santé a pour sa part prévenu que moins d'un cinquième des centres de soin en Afghanistan fonctionnaient encore pleinement, les deux tiers d’entre eux manquant de médicaments de base.*Organisation terroriste interdite en Russie

full-up l'islam politique (pour diriger un pays) ne fonctionne pas , surtout quand il est radical comme celui-ci . 0

