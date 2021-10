https://fr.sputniknews.com/20211003/lukraine-et-lue-planifient-la-creation-dune-chaine-de-television-antirusse-1051971387.html

L’Ukraine et l’UE planifient la création d’une chaîne de télévision antirusse

L'Ukraine et l'UE planifient la création d'une chaîne de télévision antirusse

Kiev et l’Union européenne examinent la possibilité de lancer une chaîne de télévision internationale consacrée à la réalité ukrainienne et afin de lutter... 03.10.2021, Sputnik France

Intervenant ce dimanche 3 octobre lors d’un point de presse à l’issue d’une réunion du groupe parlementaire de son parti Serviteur du peuple, Volodymyr Zelensky a évoqué le projet d’une chaîne de télévision commune avec l’Union européenne afin de faire connaître la réalité ukrainienne et de lutter contre la Russie. En 2019, Kiev avait déjà eu l’intention de lancer une chaîne de télévision internationale en langue russe pour "rallier à sa cause" des habitants du Donbass et de la Crimée. Volodymyr Zelensky avait déclaré que cela aurait pu renforcer les positions de Kiev dans "la guerre médiatique".En février, M.Zelensky a frappé de sanctions les chaînes de télévision 112.Ukraine, NewsOne et ZIK. Kiev a expliqué la mesure par la lutte contre la propagande et la désinformation russes.Politique insolente d’un pays puissantLe projet s’inscrit dans une politique que le Président ukrainien a qualifiée d’"insolente"."J’estime que nous sommes puissants. Aujourd’hui notre politique est impertinente. Je suis convaincu que sans avoir une politique internationale forte et sans cette insolence personne ne verra les avancements de l’Ukraine", a-t-il affirmé lors de la réunion de son groupe parlementaire.Les relations entre Moscou et Kiev se sont détériorées sur fond de la situation dans le Donbass suite au coup d’État en Ukraine de 2014 et de la réunification de la Crimée avec la Russie. Les autorités ukrainiennes ont accusé le Kremlin d’ingérence. En janvier 2015, le Parlement ukrainien a adopté une déclaration qualifiant la Russie de "pays agresseur".Début septembre, M. Zelensky a même annoncé qu’une guerre entre les deux pays pouvait avoir lieu. Ce à quoi le porte-parole du Président russe Dmitri Peskov a rétorqué que le Kremlin n’échafaudait pas de scénarios "apocalyptiques".Zelensky prêt à rencontrer Poutine, le Kremlin incertainNéanmoins M.Zelensky a déclaré ce 3 octobre qu’il était prêt à rencontrer Vladimir Poutine, trouvant que cela pourrait être productif."Quant à la rencontre avec le Président russe, je confirme une fois de plus que nous y sommes prêts et je trouve que ce serait correct de le faire. En effet, une rencontre en tête-à-tête pourrait être assez consistante. Je comprends que la partie russe, l’entourage du Président russe, ne veut pas qu’il me rencontre en tête-à-tête, parce que cela pourrait aboutir à des résultats inattendus", a-t-il avancé.Dmitri Peskov a estimé fin septembre qu’une rencontre était en effet peu probable:Il a précisé que Poutine était prêt à rencontrer Zelensky, mais que le refus de Kiev de se conformer aux accords de Minsk était une pierre d’achoppement.

franc Depuis son studio mobile dupliqué pépé ne risque pas la contamination 😷 4

Robert Mag Vive l'Ukraine 4

russie, chaîne de télévision, volodymyr zelensky