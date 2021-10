https://fr.sputniknews.com/20211003/plusieurs-milliers-de-pedocriminels-ont-sevi-au-sein-de-leglise-de-france-ces-70-dernieres-annees-1051965899.html

Plusieurs milliers de pédocriminels ont sévi au sein de l’Église de France ces 70 dernières années

03.10.2021

2021-10-03T08:09+0200

2021-10-03T08:09+0200

2021-10-03T08:58+0200

france

église catholique

pédophilie

enquête

abus sexuel

Il y a eu "entre 2.900 et 3.200 pédocriminels", hommes - prêtres ou religieux - au sein de l'Église catholique en France depuis 1950, a déclaré à l'AFP Jean-Marc Sauvé, le président de la Commission qui enquête sur la pédocriminalité dans l'Église. "Il s'agit d'une estimation minimale", fondée sur le recensement et le dépouillement des archives (Église, justice, police judiciaire et presse) et sur les témoignages reçus par cette instance, a-t-il ajouté. C'est un chiffre à rapporter à une population générale de 115.000 prêtres ou religieux au total sur cette période de 70 ans. Après deux ans et demi de travaux, la Commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église (Ciase) rend mardi les conclusions, dans un rapport, qui annexes comprises, montera finalement à "2.500 pages", a-t-il précisé. Le rapport donnera un état des lieux quantitatif du phénomène, et notamment du nombre de victimes. Il comparera la prévalence des violences sexuelles dans l'Église à celle identifiée dans d'autres institutions (associations sportives, école...) et dans le cercle familial. La commission évaluera également les "mécanismes, notamment institutionnels et culturels" qui ont pu la favoriser et listera 45 propositions.Création de la CommissionÀ l'origine de la création de la Commission d'enquête sur la pédocriminalité dans l'Église catholique en 2018, qui rend son rapport mardi, il y a le travail de libération de la parole d'associations de victimes, une lettre du pape, des scandales et une pétition. En janvier 2016, l'association La Parole libérée apparaît au grand jour en affichant devant la presse sa volonté de "briser l'omerta" des agressions sexuelles dans l'Église. Deux anciens scouts révèlent les agressions du père Preynat, reprochant au cardinal Philippe Barbarin, à l'époque son supérieur en tant qu'archevêque de Lyon, de ne pas avoir informé la justice des agissements passés de ce religieux.Un an plus tard, l'association lance une procédure de citation directe qui a contraint Mgr Barbarin à comparaître pour ses silences, malgré le classement de l'enquête."En France, La Parole libérée (...) a été pionnière dans l'interpellation de la hiérarchie catholique", souligne la sociologue Céline Béraud dans son livre Le catholicisme à l'épreuve des scandales sexuels. Le combat de l'association a "permis de faire bouger les lignes", affirme à l'AFP l'un de ses membres, Pierre-Emmanuel Germain-Thill.D'autres collectifs se créent. Plusieurs victimes témoignent à visage découvert dans un documentaire, "Pédophilie, Un silence de cathédrale", diffusé au printemps 2018. Parmi eux, Olivier Savignac, partie civile au procès d'André Fort, un évêque qui sera condamné à huit mois de prison avec sursis pour ne pas avoir dénoncé les abus sexuels d'un prêtre de son diocèse, l'abbé Pierre de Castelet. Il fait "pression pour être reçu par les évêques lors de leur assemblée plénière".En juin 2018, l'épiscopat annonce qu'il recevra des victimes lors de son assemblée plénière de novembre à Lourdes. Le pape François publie, le 20 août 2018, une "Lettre au peuple de Dieu" dans laquelle il reconnaît la "douleur des victimes" et appelle à la "solidarité " et à l'"engagement" en faveur "d'une culture de la protection et du "jamais plus" à tout type et forme d'abus".En novembre, les 120 évêques réunis à Lourdes en présence de sept victimes, votent la création d'une commission indépendante, une décision à laquelle adhère également les instituts et congrégations religieux. Le 7 novembre, Jean-Marc Sauvé accepte d'être président.

Tchetnik Depuis Vatican II et son relativisme moral, bien des gens qui étaient autrefois stoppés à l'entrée des séminaires y sont hélas entrés. 6

Ours Généreux les règles de cette église sont obsolètes. Il faut réformer en permettant aux prêtes de devenir diacre et d'absoudre l'abstinence qu'il fait vœux. Car ce sont des êtres humains avec leurs forces et leurs faiblesses. 5

