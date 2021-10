https://fr.sputniknews.com/20211004/des-agents-de-la-bac-nord-de-marseille-vises-par-des-tirs-de-kalachnikov-1051979172.html

Des agents de la BAC Nord de Marseille visés par des tirs de Kalachnikov

Des agents de la BAC Nord de Marseille visés par des tirs de Kalachnikov

Des tirs de Kalachnikov ont visé des policiers dans le XVe arrondissement de Marseille lors d'une nouvelle intervention dimanche. Un suspect a été interpellé... 04.10.2021, Sputnik France

Des policiers de la Brigade anticriminalité (BAC) Nord de Marseille (Bouches-du-Rhône) ont essuyé des tirs dimanche 3 octobre dans l’après-midi, lors d’une intervention. Le quartier de la Bricarde dans le XVe arrondissement connaît une montée des tensions particulièrement forte depuis quelques semaines, révèle La Provence.Les tirs proviendraient d’une Kalachnikov et d’une arme de poing. Les policiers n’ont pas été blessés. Un suspect a été appréhendé peu après les faits et placé en garde à vue. Plusieurs autres individus sont recherchés. Le quartier en question est connu pour son trafic de stupéfiants, rappelle Actu17.Une autre attaqueDans le même arrondissement vers 17 heures, des fonctionnaires de la brigade spécialisée de terrain (BST) du XVe arrondissement ont de leur côté essuyé des jets de projectiles, dont des pavés et des boules de pétanque, et ont été visés par des tirs de mortiers d’artifice, dans la cité Campagne-Lévêque. Des véhicules de police ont été endommagés.Au moins huit suspects ont été interpellés dans ce quartier connu comme l'un des principaux points de deal de Marseille, "maintenu sous pression depuis la rentrée par des opérations antidrogue quotidiennes", note La Provence en précisant que près de 100 kilogrammes de cannabis y ont été saisis en un mois.Les cas s’enchaînentLors d’une autre opération antidrogue vendredi soir à La Bricarde, les policiers de la BAC Nord ont pénétré dans les halls d’un immeuble avant de se retrouver mis en joue par deux individus encagoulés et armés d’une Kalachnikov. Il n’y avait pas eu de tirs. Les agresseurs sont partis en courant mais ont été interpellés, relate Actu17.

agression, marseille, trafic de drogue, brigade anti-criminalité (bac)