Échanges de tirs près de l’ambassade russe à Kaboul, plusieurs djihadistes de Daech éliminés

Cinq terroristes du groupe Daech* ont été tués par des talibans* lors d’un affrontement qui a éclaté ce lundi 4 octobre à proximité de l’ambassade russe à... 04.10.2021, Sputnik France

Des combattants talibans* ont neutralisé un groupe de djihadistes de Daech* près de l’ambassade russe dans la capitale afghane, a annoncé à Sputnik une source sur place.D’après notre correspondant, des échanges de tirs intenses, impliquant selon toute vraisemblance des fusils d’assaut et des mitrailleuses, ont retenti près du bâtiment de l’ambassade russe ce lundi 4 octobre.Daech* vs talibans*Animés par une haine réciproque, les talibans* et les djihadistes de Daech* s’affrontent en Afghanistan depuis plusieurs années. Le récent attentat contre l’aéroport de Kaboul, qui a fait près de 200 morts, est un exemple de cette confrontation.C’est le groupe Daech* au Khorassan qui a revendiqué l’attentat, tout comme certaines des attaques les plus sanglantes commises ces dernières années en Afghanistan. Le weekend dernier, un attentat à la bombe visant la mosquée Id Gah de Kaboul a fait au moins cinq morts, après quoi les talibans* ont annoncé avoir détruit une cache abritant des éléments de Daech* dans la capitale.Mi-septembre, les djihadistes de Daech* ont revendiqué des attaques contre les talibans* dans la ville afghane de Jalalabad, qui ont tué au moins trois personnes et blessé une vingtaine d’autres.* Organisation terroriste interdite en Russie

