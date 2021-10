https://fr.sputniknews.com/20211004/inondations-pluies-torrentielles-marseille-affronte-un-episode-orageux-sans-precedent---images-1051981573.html

Inondations, pluies torrentielles: Marseille affronte "un épisode orageux sans précédent" - images

Inondations, pluies torrentielles: Marseille affronte "un épisode orageux sans précédent" - images

En raison des intempéries qui frappent les Bouches-du-Rhône, les établissements scolaires ont appelé les parents d'élèves à récupérer leurs enfants en fin de... 04.10.2021

Sept départements du sud-est de la France ont été touchés dimanche par de fortes pluies. Cinq (Alpes-Maritimes, Alpes-de-Haute-Provence, Vaucluse, Var et Haute-Corse) restent placés en vigilance orange pour des risques de pluies-inondations ce lundi et les Bouches-du-Rhône ont été placées en vigilance rouge par Météo-France. Les écoles ont appelé les parents d’élèves en fin de matinée à récupérer leurs enfants.Si les adultes ne peuvent pas aller les récupérer, les équipes pédagogiques vont les garder en sécurité jusqu'à leur arrivée, rassurent les autorités citées par France Bleu."Il est déjà tombé l’équivalent de plus d’un mois de pluies depuis hier soir au nord de Marseille", a tweeté lundi matin La Chaîne Météo.Des vidéos impressionnantesLes images montrant les conséquences de ces fortes précipitations partagées par des internautes sont impressionnantes.Suite aux inondations, un mur s’est notamment effondré sur une route à proximité de Rabatau, à Marseille, relate La Provence.En outre, en raison des intempéries, la visite ministérielle de deux jours de Nadia Hai, secrétaire d’État à la Ville, à Marseille, a été annulée, ajoute l’AFP.Le Gard a également connu des pluies intenses avec un risque de crues.Les intempéries sévissent dans la région depuis dimanche. Selon la préfecture de Lozère, "les cumuls ont atteint près de 360 millimètres sur le secteur de Villefort".Des vidéos prises dans l'après-midi dans la Vallée de la Cèze illustrent ce constat.Rien n’est finiConstatant de forts cumuls la nuit sur un axe Cassis-Aix, Météo-France avertit que "l'épisode n'est pas terminé, des passages orageux sont attendus jusqu'à ce soir" et appelle à rester vigilants.

