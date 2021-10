https://fr.sputniknews.com/20211004/macron-deja-en-campagne-dans-un-refuge-de-la-spa-une-visite-dictee-par-les-sondages-1051991048.html

Macron, déjà en campagne dans un refuge de la SPA: une visite dictée par les sondages?

Macron, déjà en campagne dans un refuge de la SPA: une visite dictée par les sondages?

L’hôte de l’Élysée s’est déplacé dans un refuge de la SPA pour défendre son bilan sur la question animale. Hélène Thouy, du parti animaliste, y voit une... 04.10.2021, Sputnik France

2021-10-04T19:59+0200

2021-10-04T19:59+0200

2021-10-04T20:04+0200

france

emmanuel macron

animaux

élection présidentielle

parti animaliste français

défenseurs des animaux

société protectrice des animaux (spa)

élevage

maltraitance

abandon

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/04/1051992919_0:0:3079:1731_1920x0_80_0_0_f496b36fe8ec02c2d5b89d1bc4ceafd1.jpg

"Dans notre pays, c’est un sujet important qui touche beaucoup d’animaux et qui touche beaucoup de nos compatriotes." Lors de sa visite dans un refuge SPA de chiens et chats à Gray (Haute-Saône), Emmanuel Macron n’a pas manqué de souligner que "nous sommes un pays attaché au bien-être animal, à la condition animale".Pour marquer le coup, le chef de l’État a donc choisi de se déplacer ce 4 octobre, journée mondiale des animaux, pour rappeler son action "en faveur des animaux de compagnie, en particulier le plan inédit de lutte contre l’abandon lancé en décembre 2020", a précisé l’Élysée. Une thématique importante puisque chaque année, ce sont près de 100.000 compagnons domestiques qui se retrouvent abandonnés, selon l’association 30 millions d’amis. Un record en Europe!"C’est de l’opportunisme électoral", juge la candidate à l’élection présidentielle. "Il y a donc une volonté de récupérer le potentiel électoral des citoyens qui considèrent que la cause animale est importante."La cause animale de plus en plus importanteEt de plus en plus: selon un sondage IFOP pour Woopets et publié le 22 septembre, près d’un Français sur deux (47%) affirme que les propositions des candidats en matière de protection animale seront susceptibles d’influencer leur vote, contre 29% en 2012. Or cette attention particulière au bien-être des bêtes concerne 69% des électeurs de Jadot (EELV), 69% des partisans de Mélenchon, mais également 62% de ceux qui compent voter Marine Le Pen. Autre signe que la question animale prend de l’ampleur dans la société: le score aux élections européennes du Parti animaliste. La jeune formation politique avait recueilli 2,2% des suffrages, presque autant que le vénérable Parti communiste (2,5%)!Le président de la République en a donc profité pour défendre son bilan. En particulier la proposition de loi contre la maltraitance animale. Ce texte prévoit notamment le renforcement des sanctions en cas d’abandon ou encore l’interdiction de vente de chats et de chiens en animalerie ainsi que l’encadrement de ce négoce en ligne. Un dispositif voté par le Sénat le 30 septembre dernier, mais dans une version édulcorée.En outre, Emmanuel Macron a annoncé un doublement des aides aux refuges, portées à 30 millions dans le plan de relance. Une bonne nouvelle "si cela se concrétise", estime Hélène Thouy. Pour la cofondatrice du Parti animaliste toute évolution positive est la bienvenue: "S’il y a des mesures qui sont favorables aux animaux qui sont adoptées, évidemment on peut s’en réjouir."Le "en même temps " de Macron sur la question animaleCependant, les signaux contradictoires de l’exécutif en matière de protection animale l’inquiètent. À l’image de la "division par deux du prix du permis de chasse", le "retour des silencieux sur les fusils des chasse", le possible "retour des chasses présidentielles" et des "chasses traditionnelles qui ont pourtant été jugées illégales par le Conseil d’État", énumère Hélène Thouy.Des promesses auxquelles n’a pas manqué de faire allusion Emmanuel Macron: "À un Salon de l'agriculture, j'avais pris déjà un œuf par ce que j'étais candidat –à l'époque j'étais candidat–, car je m'étais engagé pour la modernisation dans le secteur des poules pondeuses pour que s'améliore la condition animale." En outre, le chef de l’État s’est félicité que le gouvernement ait "modernisé 150 abattoirs dont 50 ont été équipés de caméras de vidéosurveillance". Une réponse aux critiques des associations pointant l’absence de vidéosurveillance obligatoire au sein des abattoirs dans le projet de loi.Des résultats qui sont pourtant loin de satisfaire la militante de la cause animale: "Ceux qui sont aux responsabilités politiques ont les moyens de prendre des mesures ambitieuses, mais pour l’instant le compte n’y est pas."Si la cofondatrice du Parti animaliste n’épargne donc pas le gouvernement, elle fustige également les personnalités politiques qui "ont récemment découvert la cause animale" afin de tenter "de récupérer cet électorat".

https://fr.sputniknews.com/20210707/le-parti-animaliste-a-lassaut-de-lelysee-une-facon-de-montrer-que-la-question-animale-est-un-theme-1045843985.html

full-up MDR : envoyez Brizit baptiser un bébé panda : çà marche ce feuilleton ! 3

cam QUESTION/ pense t'il aux bien être des français ??? 2

4

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Mike Beuve https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103201/11/1032011157_0:102:329:432_100x100_80_0_0_c6a6666bea55a42eeeffebcb11b47b71.jpg

Mike Beuve https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103201/11/1032011157_0:102:329:432_100x100_80_0_0_c6a6666bea55a42eeeffebcb11b47b71.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Mike Beuve https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103201/11/1032011157_0:102:329:432_100x100_80_0_0_c6a6666bea55a42eeeffebcb11b47b71.jpg

emmanuel macron, animaux, élection présidentielle, parti animaliste français, défenseurs des animaux, société protectrice des animaux (spa), élevage, maltraitance, abandon, protection animale, condition animale