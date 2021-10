https://fr.sputniknews.com/20211005/des-senateurs-proposent-a-biden-dexpulser-300-diplomates-russes-1052010151.html

Des sénateurs proposent à Biden d’expulser 300 diplomates russes

Des sénateurs proposent à Biden d’expulser 300 diplomates russes

Quatre sénateurs américains, dont Marco Rubio, appellent la Maison-Blanche à expulser 300 diplomates russes si Moscou refuse d’accepter plus de diplomates... 05.10.2021, Sputnik France

2021-10-05T20:29+0200

2021-10-05T20:29+0200

2021-10-05T20:32+0200

international

russie

états-unis

sénat des états-unis

marco rubio

expulsions

diplomates

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103180/38/1031803843_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_c9bcc1bfd7e4eabb6175400a98f0842d.jpg

Un groupe d’influents sénateurs américains ont demandé au Président d’expulser 300 diplomates russes des États-Unis si Moscou n’accepte pas l’extension du personnel de l’ambassade américaine.Les signataires, dont Marco Rubio en personne, Mark Warner, Jim Risch et Bob Menendez, estiment qu’une telle démarche serait "raisonnable et réciproque".Ils soulignent qu’aujourd’hui "plus de 400 diplomates russes" sont présents sur le territoire des États-Unis, alors que la mission diplomatique américaine en Russie ne compte qu’une centaine de personnes, ce qui est selon eux "inacceptable".Expulsions mutuellesEn avril dernier, Washington a adopté une nouvelle série de sanctions visant la Russie, accusée d’ingérence électorale et de cyberattaques, après quoi 10 diplomates russes ont été expulsés des États-Unis.La Russie a répliqué en expulsant 10 diplomates américains et en interdisant de territoire plusieurs membres de l’administration Biden. Elle a également interdit aux représentations américaines d’employer des ressortissants étrangers.Cette dernière interdiction a forcé l’ambassade américaine à Moscou à se séparer de l’ensemble de son personnel local, réduisant "sa main-d’œuvre de 75%", ainsi qu’à suspendre l’essentiel des services consulaires.

Kalibr Excellente idée !! Comme ça cela va faire des économies pour tout le monde ...

CiaoBella Quant il n'y aura plus personne à expulser, vont ils s'expulser eux même ?

2

russie

états-unis

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Dmitri Bassenko https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/15/1044461370_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_55dfae2a16892b6328a65faeb0d03ad0.jpg

Dmitri Bassenko https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/15/1044461370_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_55dfae2a16892b6328a65faeb0d03ad0.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Dmitri Bassenko https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/15/1044461370_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_55dfae2a16892b6328a65faeb0d03ad0.jpg

russie, états-unis, sénat des états-unis, marco rubio, expulsions, diplomates