Un élu EELV s’en prend à Zemmour, "symptôme grave de nos dégradations"

L’élu écologiste niçois Jean-Marc Governatori reproche à Éric Zemmour son manque d’attention pour les "crises" climatique et financière "dont les potentiels de... 05.10.2021, Sputnik France

Éliminé au premier tour de primaire des écologistes en vue de la présidentielle de 2022 avec un peu plus de 2% des voix, l’élu Vert Jean-Marc Governatori a critiqué les prises de position de l’ex-polémiste de CNews et candidat pressenti à l’Élysée.M.Governatori souligne notamment que "la très large majorité des 10.000 crimes et délits subis chaque jour par notre pays n’a rien à voir avec le djihad". Selon lui, l’auteur du Suicide français "prédit un califat" dans l’Hexagone dont "99,5% du territoire habité est sans problème migratoire" et "90% de la population est non musulmane".Le conseiller municipal appelle ainsi au "sursaut général" de tous "ceux qui ont gardé une conscience" afin de "dénoncer ce phénomène politico-médiatique qui est un symptôme grave de nos dégradations".Un "aventurier" menacé de mort en pleine rueMaintenant le flou autour de sa candidature à la présidentielle, l’essayiste ne cesse de s’attirer ces dernières semaines les invectives de la classe politique. Ainsi, le weekend dernier, le ministre de la Santé Olivier Véran a appelé à ne pas "laisser la France à des aventuriers" tels que M.Zemmour.Précédemment, Emmanuel Macron avait fait référence à l’idée d’"interdire les prénoms étrangers" en France défendue par Éric Zemmour, assurant que l’identité française "ne s’est jamais bâtie sur le rétrécissement, ni à des prénoms ni à des formes de crispations".Fin septembre, l’écrivain, à qui les récents sondages donnent la troisième place à la présidentielle 2022, a été agressé et menacé de mort par un individu dans le XVIIIe arrondissement de Paris.

xanax ATARAX Zemmour ne possède aucune compétence en technologie, en physique ni aucune expérience de l'industrie, et ne parlons pas d'une ignorance grave de l'écologie et de la protection de l'environnement... nous n'avons pas besoin d'un littéraire qui récite ad nauseam pour affronter le 21 ème siècle mais d'ingénieurs. 0

france, emmanuel macron, olivier véran, europe ecologie les verts (eelv), eric zemmour