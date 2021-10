https://fr.sputniknews.com/20211006/crise-des-opioides-aux-etats-unis-biden-a-les-memes-problemes-que-son-predecesseur-en-pire-1052024851.html

Crise des opioïdes aux États-Unis: "Biden a les mêmes problèmes que son prédécesseur, en pire"

Crise des opioïdes aux États-Unis: "Biden a les mêmes problèmes que son prédécesseur, en pire"

La crise des opioïdes continue de faire rage aux États-Unis, où les produits comme le fentanyl sont responsables des trois quarts des 93.000 surdoses fatales... 06.10.2021

Désormais, les grandes compagnies pharmaceutiques ne sont plus les seules productrices d’analgésiques comme le fentanyl. Les groupes criminels les concurrencent dans la conception de ces antidouleurs. Un véritable fléau: selon le Département américain de la justice, "le fentanyl de contrebande est responsable de près des trois quarts des plus de 93.000 surdoses mortelles" survenues en 2020.Selon le Centre pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC), dans les vingt dernières années, un demi-million d’Américains sont décédés de surdoses provoquées par des opiacés produits et vendus légalement et illégalement. En 2020, le nombre de victimes a augmenté de près de 30% par rapport à l’année précédente, d’après le même organisme.Ces chiffres inquiètent les autorités américaines, qui accusent des cartels mexicains de contribuer à l’épidémie de surdoses. La Drug Enforcement Administration (DEA) vient d’identifier le Cartel de Sinaloa et le Cartel de Jalisco Nouvelle Génération comme un danger pour la santé des Américains.États-Unis: le fentanyl responsable de 75% des surdoses mortellesExpert du trafic de drogue en Amérique du Nord, Raúl Benítez-Manaut observe que la production de fentanyl au Mexique était déjà "une préoccupation" sous Donald Trump, mais qu’elle pourrait devenir un enjeu encore plus grand sous Joe Biden. "Trafic de drogue, crise migratoire, problèmes à la frontière: le président Biden a les mêmes problèmes que son prédécesseur, mais peut-être en pire", observe-t-il à notre micro.Le 1er octobre dernier, le Département américain de la Justice a organisé une conférence de presse à Washington pour faire le point sur la situation. En août et septembre dernier, la DEA a mené des opérations qui ont permis de procéder à l’arrestation de 818 individus en lien avec le trafic de fentanyl de fabrication mexicaine.Pour Raúl Benítez-Manaut, le fait que le fentanyl soit très difficile à détecter par les autorités et leurs chiens renifleurs contribue à en faire un produit de choix pour les trafiquants et les revendeurs.Des cartels mexicains comme celui de Sinaloa sont aussi accusés d’acheminer du fentanyl de contrebande jusqu’au Canada, où ces groupes criminels ont fait une importante percée ces dernières années.La consommation de fentanyl de contrebande explose au CanadaSur son site officiel, le gouvernement canadien avertit que le fentanyl est "plus puissant" que les autres opioïdes disponibles dans la rue, bien qu’il coûte moins cher. Au pays de l’Érable, le nombre de décès attribués à des surdoses d’opiacés a augmenté de 592% entre 2000 et 2017, d’après les résultats d’une étude de l’Université de Waterloo.Selon divers médias et journalistes comme Alejandro Hope, la baisse des prix du kilo de pavot aurait incité divers producteurs mexicains à se tourner vers la production de fentanyl. Une observation que ne partage pas exactement Raúl Benítez-Manaut:Ces dernières années, plusieurs grandes compagnies pharmaceutiques ont été traînées devant les tribunaux par des plaignants les jugeant responsables des dommages entraînés par la commercialisation du fentanyl. Aux États-Unis, un nouveau procès vient de s’ouvrir à l’encontre des chaînes pharmaceutiques CVS, Walgreens, Giant Eagle et Wal-Mart. Le tribunal devra déterminer si ces dernières ont nui à l’intérêt public en écoulant de tels produits analgésiques dans deux comtés de l’Ohio.

