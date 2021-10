https://fr.sputniknews.com/20211007/commission-sur-le-complotisme-le-controverse-pr-guy-vallancien-annonce-sa-demission-1052033308.html

Commission sur le complotisme: le controversé Pr Guy Vallancien annonce sa démission

Le Pr Guy Vallancien, médecin urologue mis en cause par certains de ses pairs, a annoncé jeudi à l'AFP son retrait de la commission sur le complotisme et la... 07.10.2021, Sputnik France

"Je me retire de la commission "Les lumières à l'ère numérique' ", a déclaré le Pr Vallancien, qui dénonce une "honteuse campagne de dénigrement ignoble et mensonger" après sa nomination à cette instance composée d'une quinzaine d'universitaires et personnalités, et présidée par le sociologue Gérald Bronner. Ce dernier a confirmé à l'AFP le départ du Pr Vallancien, sans plus de commentaires.Cet urologue réputé qui soigna l'ancien président François Mitterrand venait notamment d'être mis en cause par la pneumologue et lanceuse d'alerte Irène Frachon, qui lui reproche d'avoir "nié la gravité" de l'affaire du Mediator. Son nom est en outre cité par L'Express dans le scandale du Centre du don des corps de l'Université Paris-Descartes. Le magazine avait mentionné son rôle et celui de sa société anonyme (l'Ecole européenne de chirurgie, créée en 2001 au sein de l'Université)."C'est le plus difficile pour moi" car "je n'ai aucune responsabilité" dans cette affaire, a poursuivi le Pr Vallancien.

Michelvsrin Le complotisme, cette conscience qui fait peur et qui révèle bien souvent toutes les vérités ! Pourquoi est-il si important de la mettre en place, alors que tout semble "visuellement" se terminer ? Y aurait-il d'autres festivités prévues au programme ? La grande question est comment en fixer les limites, alors que ceux qui exploitent n'en ont aucune ! 1

laure89 Bonne décision de ce médecin, mais ils vont certainement trouver bien pire pour cette "commission" qui ne servira qu'à faire taire la vérité.

2

