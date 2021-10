https://fr.sputniknews.com/20211007/devant-la-hausse-des-prix-de-lenergie-la-vigueur-de-la-reprise-post-covid-a-ete-sous-estimee-1052006480.html

Devant la hausse des prix de l’énergie, "la vigueur de la reprise post-Covid a été sous-estimée"

Devant la hausse des prix de l’énergie, "la vigueur de la reprise post-Covid a été sous-estimée"

"Il y a eu une erreur en termes de prévisions" des besoins en énergie pour la reprise économique post-Covid, selon le chercheur Francis Perrin. Ce serait ce... 07.10.2021, Sputnik France

2021-10-07T10:15+0200

2021-10-07T10:15+0200

2021-10-07T10:15+0200

international

russie

union européenne (ue)

royaume-uni

gaz

nord stream 2

brexit

covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/05/1045692986_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_574115c17a933144b42d8289a7f9e172.jpg

En France, comme en Europe, les factures d’électricité et de gaz flambent encore après une hausse continue tout au long de l’année. Bruno Le Maire, ministre de l’Économie, souhaite une réforme du système européen, le qualifiant d’"obsolète".Francis Perrin, directeur de recherche à l’IRIS, explique les raisons de cette crise de l’énergie européenne:La Russie est le premier fournisseur de gaz à l’Europe, devant la Norvège et l’Algérie. Elle approvisionne le marché européen par trois canaux: via l’Ukraine, via la Biélorussie et via la mer Baltique (Nord Stream 1, qui fonctionne, et Nord Stream 2 qui n’a pas commencé à fonctionner). Maintenant, précise le chercheur, la Russie est appelée par l’Agence internationale d’énergie (AIE) à aider à réduire les prix pour les consommateurs européens en fournissant plus de gaz russe.Mais peut-être que l’Europe serait moins inquiète pour son chauffage cet hiver si elle ne s’était pliée aux demandes américaines d’arrêter les travaux sur le gazoduc Nord Stream 2, qui doit transporter du gaz russe vers l’Allemagne. En janvier 2021, le Parlement européen votait à une écrasante majorité une résolution appelant l’UE et ses États membres à "revoir d’un œil critique la coopération avec la Russie sur diverses plateformes de politique étrangère et sur des projets tels que Nord Stream 2". En juillet, Berlin et Washington sont finalement parvenus à un accord selon lequel l’Amérique ne bloquerait pas l’achèvement du gazoduc, dont la construction est maintenant terminée. Pourtant, il n’est pas encore en service, même si son remplissage a commencé.

https://fr.sputniknews.com/20211004/loperateur-du-nord-stream-2-commence-a-remplir-la-premiere-conduite-1051988232.html

russie

royaume-uni

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Rachel Marsden

Rachel Marsden

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Rachel Marsden

russie, union européenne (ue), royaume-uni, gaz, nord stream 2, brexit, covid-19