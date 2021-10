https://fr.sputniknews.com/20211007/seuls-les-passagers-vaccines-pourront-voyager-avec-cette-compagnie-aerienne-a-partir-de-2022-1052042022.html

Seuls les passagers vaccinés pourront voyager avec cette compagnie aérienne à partir de 2022

Les passagers de la compagnie Air New Zealand devront présenter un certificat de vaccination pour embarquer à partir du 1er février 2022. Exception faite pour... 07.10.2021, Sputnik France

À partir du 1er février 2022, toute personne qui veut voyager à bord d’un vol international de la compagnie Air New Zealand devra présenter un certificat de vaccination contre le coronavirus, a annoncé la société dans un communiqué publié sur son site.Cette décision a été prise alors que la Nouvelle-Zélande a annoncé le 2 octobre un renforcement des mesures de restriction aux frontières, au moment où de nouveaux cas de Covid-19 ont été signalés dans plusieurs régions de l'archipel.L'obligation vaccinale de la compagnie aérienne s'appliquera à tous les passagers de 18 ans et plus arrivant ou partant de Nouvelle-Zélande à bord d'un avion de la compagnie.Les clients qui ne sont pas vaccinés devront présenter une preuve que la vaccination n'était pas une option viable pour eux pour des raisons médicales.Une tendance?En août, la société Air Canada avait annoncé que la vaccination serait obligatoire à partir de fin octobre, pour tout son personnel. De plus, l’immunisation complète devient une condition d'embauche de la compagnie, selon un communiqué.En outre, le Canada a aussi rendu obligatoire la vaccination contre le Covid-19 pour les passagers.De la même manière, la compagnie aérienne américaine United Airlines et l’australienne Qantas avaient également envisagé une telle réglementation, mais avaient fini par l’imposer seulement à leur personnel.

