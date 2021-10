https://fr.sputniknews.com/20211008/expo-dubai-2020-le-togo-expose-son-experience-de-linclusion-dinternet-dans-le-developpement-1052054778.html

Expo Dubaï 2020: le Togo expose son expérience de l’inclusion d’Internet dans le développement

Expo Dubaï 2020: le Togo expose son expérience de l’inclusion d’Internet dans le développement

Dans un entretien à Sputnik, le commissaire général du pavillon du Togo à l’Expo Dubaï 2020, Kuéku-Banka Johnson, évoque la politique de son pays dans... 08.10.2021, Sputnik France

2021-10-08T15:54+0200

2021-10-08T15:54+0200

2021-10-08T15:55+0200

afrique

dubaï

togo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/04/1045179954_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_aef2645f4b21d7327f4a39eb9be5df88.jpg

Dans un entretien à Sputnik, le commissaire général du pavillon du Togo implanté dans le district Mobilité, Kuéku-Banka Johnson, explique que son pays place sa participation "sous le sceau de l’inclusion du numérique dans le développement des populations", en vue de vendre à l’international "l’innovation et l’ingéniosité togolaises".Le Togo mise sur sa jeunesseDans le même sens, l’interlocuteur de Sputnik souligne que "la locomotive du développement auquel aspire le pays c’est la jeunesse togolaise devenue véritablement entrepreneuriale, n'attendant pas beaucoup de l'État".Tout en affirmant que l’économie florissante du Togo, qui dispose d’un littoral de plus de 1.000 kilomètres et d’un important port en eaux profondes, assure à tous les étrangers qui souhaitent investir dans le pays toutes les conditions nécessaires, M.Johnson évoque également "une agriculture à la pointe de la nouvelle technologie et une population accueillante et épanouie".Cap sur la protection de l’environnementRiche d’une diversité culturelle et linguistique avec environ 44 langues différentes, le Togo fait de la protection de l’environnement un objectif majeur de sa politique de développement."Nous voulons faire de chaque citoyen un agent de protection de son cadre de vie", souligne le responsable.Exposition universelle de DubaïPas moins de 192 pays participent à l’exposition universelle de Dubaï 2020. Intitulée "Connecter les esprits, construire le futur", l’Expo Dubaï 2020 a été officiellement ouverte le 1er octobre par les hautes autorités des Émirats arabes unis.Pas moins de 20 millions de visiteurs sont attendus pendant toute la durée de cet événement mondial majeur, qui se répète tous les cinq ans et dont la clôture est prévue pour le 31 mars 2022. L’exposition s’articule autour de trois thèmes: "Opportunité", "Mobilité" et "Durabilité", présentés par trois districts éponymes qui abritent les pavillons d’exposition de différents pays, totalisant une superficie de 438 hectares.

dubaï

togo

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Kamal Louadj https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103501/87/1035018734_0:402:1716:2118_100x100_80_0_0_76db1dc94ea0a51c0f10cee44c671aff.jpg

Kamal Louadj https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103501/87/1035018734_0:402:1716:2118_100x100_80_0_0_76db1dc94ea0a51c0f10cee44c671aff.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Entretien avec Kuéku-Banka Johnson, commissaire général du pavillon Togo Entretien avec Kuéku-Banka Johnson, commissaire général du pavillon Togo 2021-10-08T15:54+0200 true PT12M49S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Kamal Louadj https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103501/87/1035018734_0:402:1716:2118_100x100_80_0_0_76db1dc94ea0a51c0f10cee44c671aff.jpg

dubaï, togo, видео