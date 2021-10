https://fr.sputniknews.com/20211008/je-pensais-quil-ferait-3-lance-menard-sur-le-succes-de-son-ami-zemmour-dans-les-sondages-1052056239.html

"Je pensais qu’il ferait 3%", lance Ménard sur le succès de son ami Zemmour dans les sondages

Exprimant sa surprise face à la montée en puissance d’Éric Zemmour dans les sondages, dont l’un l’a donné au second tour de la présidentielle, le maire Divers... 08.10.2021, Sputnik France

Partageant plusieurs des positions d’Éric Zemmour, Robert Ménard assure ne pas s’aligner sur certaines. Face à Ruth Elkrief sur LCI, ce maire Divers droite de Béziers depuis 2014 revient sur les discours du polémiste qui avance dans les sondages et sur ses chances de remporter l'élection s'il se portait candidat.Cependant, il doute de la longévité du succès de son ami auprès de la population malgré les sondages. Éric Zemmour s’est en effet pour la première fois qualifié au second tour de la présidentielle, selon un sondage Harris Interactive pour Challenges paru le 7 octobre et a même évincé Marine Le Pen avec 17% des votes."Ce radicalisme vous permet peut-être de faire 17-20% des voix, mais est-ce que ça suffit pour gagner une élection?" a lancé celui qui s’apprête à accueillir son ami pour la promotion de son livre le 16 octobre à Béziers.Zemmour "fait exploser la droite"Pour M.Ménard, ce sont les idées énoncées par Éric Zemmour qui trouvent de l’écho:"Ce qu’il dit est entendu parce qu'il y a une telle insécurité culturelle, il y a tellement le sentiment qu'on n'est plus dans le pays qu'on a aimé".Plus tôt, Éric Dupond-Moretti avait jugé qu’Éric Zemmour devait sa popularité à "l’ultra-médiatisation dont il bénéficie". Pour le ministre de la Justice, "il n’y a pas un interstice médiatique dans lequel il ne vient pas se glisser".Bien qu’il ne soit toujours pas candidat, Rober Ménard estime qu’il "fait exploser la droite":Il a par ailleurs fait remarquer que "les gens, tant qu'ils ne nous ont pas vus à l'œuvre, se méfient de nous". À cet égard, il ne cesse de dire à Marine Le Pen "qu’il fallait qu'on rassure les gens, qu’on leur dise que ce ne sera pas la guerre civile demain, que les banlieues n'allaient pas prendre feu, que tous les enseignants n'allaient pas se mettre en grève"."Je ne veux pas de solution qui divise, qui radicalise, qui font que l'on ne peut plus parler à un certain nombre de gens parce qu'ils se sentent mis en cause", affirme-t-il.Parallèlement, invité sur Franceinfo, il a fait savoir qu’il voterait Marine Le Pen, parce qu’il "la trouve plus rassurante qu’Éric Zemmour".

Michelvsrin Il ne faut pas naïf et stupide ! Un type qui débarque comme un cheveu sur la soupe. et qui vient dire aux français ce qu'ils rêvent d'entendre, diamétralement opposé à la politique actuelle... L'autre à une mission IMPERATIVE à poursuivre et les mougeons pensent qu'il est arrivé par hasard et qu'ils l'ont laissé s'installer ainsi... Pauvre France tu es tombée bien bas.... 1

Michelvsrin Il ne faut être pas naïf et stupide ! Un type qui débarque comme un cheveu sur la soupe. et qui vient dire aux français ce qu'ils rêvent d'entendre, diamétralement opposé à la politique actuelle... L'autre à une mission IMPERATIVE à poursuivre et les mougeons pensent qu'il est arrivé par hasard et qu'ils l'ont laissé s'installer ainsi... Pauvre France tu es tombée bien bas.... 0

