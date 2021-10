https://fr.sputniknews.com/20211011/la-victime-du-lynchage-a-montgeron-va-bien-assure-la-maire-1052100578.html

La victime du lynchage à Montgeron "va bien", assure la maire

La victime du lynchage à Montgeron "va bien", assure la maire

La jeune victime de l’agression par une dizaine de personnes à Montgeron, dont la vidéo a fait le tour des réseaux sociaux, se porte bien et est entendue au... 11.10.2021, Sputnik France

2021-10-11T20:25+0200

2021-10-11T20:25+0200

2021-10-11T20:26+0200

france

agression

lgbt

homophobie

essonne

lynchage

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/104145/10/1041451093_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_4e1740da46221c7e5ba0d7eb9fc1a896.jpg

Au lendemain de la diffusion sur les réseaux sociaux de la vidéo montrant le lynchage d’un jeune homme à Montgeron, la maire de la commune essonnienne Sylvie Carillon a assuré que la victime "allait bien" et qu’une enquête était en cours pour faire la lumière sur les circonstances du drame.La victime est actuellement entendue au commissariat, a précisé l’édile appartenant au mouvement Libres!. Selon la maire, le jeune homme agressé était jusqu’à présent inconnue des services de police pour d’éventuelles menaces ou violences précédentes."Problématiques semblables" dans toutes les villes françaisesL’élue a en outre déploré la récurrence de ces épisodes de brutalité dans l’ensemble de l’Hexagone et interrogé les causes profondes de telles agressions. Pour elle, toutes les villes françaises ont aujourd’hui "des problématiques semblables". "Dans toutes les résidences sociales, ça bouge de plus en plus depuis 10 ans", constate Mme Carillon.Motif de l’homophobie évoquéLa vidéo en question semble avoir été partagée en premier lieu par le militant LGBT Mehdi Aïfa, qui évoque une agression homophobe. L’association Stop Homophobie a également dénoncé l’attaque, sans pour autant confirmer un caractère homophobe.Selon les chiffres du ministère de l’Intérieur, les insultes et agressions à caractère homophobe avaient progressé de 33% en 2018, de 36% en 2019 avant de chuter de 15% en 2020 sur fond de crise sanitaire qui a facilité le dépôt des plaintes, d’après les associations LGBT.

essonne

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Dmitri Bassenko https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/15/1044461370_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_55dfae2a16892b6328a65faeb0d03ad0.jpg

Dmitri Bassenko https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/15/1044461370_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_55dfae2a16892b6328a65faeb0d03ad0.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Dmitri Bassenko https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/15/1044461370_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_55dfae2a16892b6328a65faeb0d03ad0.jpg

agression, lgbt, homophobie, essonne, lynchage