https://fr.sputniknews.com/20211011/les-recommandations-de-medecins-russes-pour-retablir-sa-memoire-apres-le-covid-1052085118.html

Les recommandations de médecins russes pour rétablir sa mémoire après le Covid

Les recommandations de médecins russes pour rétablir sa mémoire après le Covid

Pour certains patients, le rétablissement des capacités cognitives post-Covid peut durer plusieurs mois. Interrogés par Sputnik, des médecins de l’agence... 11.10.2021, Sputnik France

2021-10-11T07:25+0200

2021-10-11T07:25+0200

2021-10-11T07:25+0200

covid-19

russie

problèmes

mémoire

guérison

coronavirus sars-cov-2

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0a/1052085264_61:0:1860:1012_1920x0_80_0_0_2854727e9d3d9c6bfc688d69d353968d.jpg

La durée du rétablissement des capacités cognitives après le coronavirus diffère en fonction de la gravité des problèmes et de la thérapie appliquée. Selon Daria Khavkina, médecin généraliste et assistante de recherche au sein de l’agence sanitaire russe Rospotrebnadzor, il est possible de retrouver entièrement ses capacités de mémorisation après la maladie.On peut prescrire à ces patients des vitamines du groupe B qui ont un effet important sur le système nerveux, pointe la docteure Khavkina.Même après une forme légèreLes patients se plaignent souvent de problèmes de mémoire pendant et après le Covid-19, confirme la docteure Tatiana Roujentsova.Les capacités cognitives de la personne avant le virus et la gravité de la maladie sont les facteurs qui impactent l’intensité des troubles cognitifs en conséquence. Or, même les patients qui ont eu une forme légère du Covid-19 peuvent souffrir de problèmes de mémorisation, constate la docteure Roujentsova.Faire des mots-croisés, mémoriser des poésies ou s’atteler à des problèmes mathématiques peut accélérer le rétablissement, s’accordent les médecins. C’est la tâche de médecin, généraliste ou neurologue, de déterminer individuellement les procédures nécessaires, car il n’existe pas de schéma universel, résume Daria Khavkina.La vaccination réduit les conséquences mnémoniques si la personne attrape tout de même le virus, ajoute Tatiana Roujentsova.Un symptôme courantLes scientifiques de l’University College de Londres ont énuméré la perte de mémoire parmi 203 symptômes prolongés courants, c’est-à-dire observés six mois après la maladie.Des "anomalies cognitives" telles que des troubles de la mémoire et de la concentration persistants, ainsi que la vitesse des processus cognitifs généralement réduite ont été fréquentes chez les patients cinq mois après une hospitalisation pour Covid-19, d’après une étude italienne publiée en février 2021.

russie

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Ekaterina Yanson https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103484/87/1034848743_0:0:3356:3356_100x100_80_0_0_a495f4f42701102dcbb6622047b4ddee.jpg

Ekaterina Yanson https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103484/87/1034848743_0:0:3356:3356_100x100_80_0_0_a495f4f42701102dcbb6622047b4ddee.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Ekaterina Yanson https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103484/87/1034848743_0:0:3356:3356_100x100_80_0_0_a495f4f42701102dcbb6622047b4ddee.jpg

russie, problèmes, mémoire, guérison, coronavirus sars-cov-2