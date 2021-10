https://fr.sputniknews.com/20211013/au-canada-lavion-interdit-aux-non-vaccines-ca-complique-encore-plus-les-choses-1052123522.html

Au Canada, l’avion interdit aux non-vaccinés: "Ça complique encore plus les choses"

Au Canada, l’avion interdit aux non-vaccinés: "Ça complique encore plus les choses"

Ottawa a annoncé que les gens non vaccinés "adéquatement" ne pourraient plus quitter le territoire canadien par les airs. Une décision qui laisse présager une... 13.10.2021, Sputnik France

2021-10-13T13:09+0200

2021-10-13T13:09+0200

2021-10-13T13:15+0200

canada

aviation

transports

justin trudeau

montréal

obligation vaccinale

passeport sanitaire

international

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/04/1045018645_0:295:3083:2029_1920x0_80_0_0_5cbe76da725f1f8214d1f9cf5560b769.jpg

Le 30 novembre prochain, toutes les personnes qui veulent embarquer dans un avion sur le territoire canadien devront obligatoirement avoir déjà reçu deux doses de vaccins reconnus. La décision s’applique aux citoyens canadiens et même aux étrangers. Durant la dernière campagne électorale ayant mené à sa réélection, Justin Trudeau avait laissé entendre que la mesure ne s’appliquerait qu’aux trajets effectués par voie ferrée ou aérienne à l’intérieur du pays, mais sa portée a été étendue:Selon John Gradek, expert de l’industrie aérienne et chargé d’enseignement à l’université McGill, à Montréal, cette décision aura d’abord pour effet d’alourdir un processus d’embarquement déjà assez complexe. Un impact qui pourrait avoir un effet dissuasif pour la clientèle, dans un contexte où l’industrie canadienne peine à reprendre son envol.Encore plus de temps d’attente à prévoir aux aéroports canadiensÀ titre d’exemple, en juillet 2019, soixante et onze destinations internationales étaient accessibles depuis l’aéroport Pierre-Elliott-Trudeau de Montréal, alors que, en juillet dernier, il n’y était plus proposé que vingt-trois vols vers l’étranger, un chiffre passé à vingt-neuf depuis lors.Le processus d’embarquement avait déjà été allongé et renforcé depuis la mise en place de nouvelles règles comme la présentation d’un test PCR négatif pour les voyageurs.Autre son de cloche du côté de la direction d’Aéroports de Montréal, qui préfère, quant à elle, ne pas insister sur les impacts négatifs de la nouvelle mesure pour la reprise.Aéroports de Montréal tout de même satisfait de la décisionDirectrice des affaires corporatives et des relations avec les médias d’Aéroports de Montréal, Anne-Sophie Hamel souligne au contraire que son organisation "salue l’annonce du gouvernement":Selon les informations de la directrice des Affaires corporatives, rien ne laisse entrevoir que la levée des tests PCR est envisagée par Ottawa dans un futur prévisible:Membre du Tribunal d'appel des transports du Canada, John Gradek estime que la vaccination obligatoire pour monter à bord d’un avion représente une étape supplémentaire vers la transformation de l’industrie aérienne à travers celle de ses marchés:John Gradek considère aussi que l’interdiction d’embarquer non vacciné ne vise pas à freiner la contagion durant les vols, mais à prévenir les cas d’éclosion à l’arrivée et au retour des voyageurs sur la terre ferme. Le 29 janvier 2021, le Premier ministre fédéral, Justin Trudeau, avait assuré que moins de 2% des cas de Covid-19 étaient liés "à des Canadiens qui reviennent au pays", ce qui ne l’avait pas empêché d’affirmer: "Même un cas, c'est un cas de trop."

https://fr.sputniknews.com/20210818/obligation-vaccinale-en-vue-au-canada-droits-individuels-garantis-mais-aussi-limites-par-la-1046019548.html

https://fr.sputniknews.com/20210929/je-nentends-absolument-pas-me-faire-vacciner-au-canada-le-chef-du-parti-populaire-tient-tete-1051913538.html

Michelvsrin C'est une catastrophe qui va s'étendre, alors qu'il sera toujours demandé un test de moins de 72 heures ! D'un coté le vaccin et de l'autre le test, deux procédures qui sont paradoxales ayant chacune des buts bien différents ! 0

1

canada

montréal

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Jérôme Blanchet-Gravel https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/17/1045913522_593:0:2641:2048_100x100_80_0_0_eb64a54bf4b9384ef9a043c611c79de5.jpg

Jérôme Blanchet-Gravel https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/17/1045913522_593:0:2641:2048_100x100_80_0_0_eb64a54bf4b9384ef9a043c611c79de5.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Jérôme Blanchet-Gravel https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/17/1045913522_593:0:2641:2048_100x100_80_0_0_eb64a54bf4b9384ef9a043c611c79de5.jpg

canada, aviation, transports, justin trudeau, montréal, obligation vaccinale, passeport sanitaire