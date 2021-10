https://fr.sputniknews.com/20211013/qui-reste-la-personnalite-politique-preferee-des-francais-1052132356.html

Qui reste la personnalité politique préférée des Français?

13.10.2021

2021-10-13T18:56+0200

À six mois des élections présidentielles, les Français se sont exprimés concernant leurs personnalités politiques préférées.Selon le dernier sondage réalisé par Ifop pour ParisMatch et Sud Radio, Nicolas Hulot, ancien ministre de la Transition écologique éloigné de la vie politique, domine toujours avec 63% de bonnes opinions. La deuxième place reste occupée par Édouard Philippe (58% de bonnes opinions). Sur la troisième marche du podium se trouve l’actuelle ministre de la Culture, Roselyne Bachelot-Narquin (56%).Une popularité sans failleCe n’est pas la première fois que l’actuel maire du Havre se retrouve parmi les personnalités politiques préférées des Français. Ainsi, dans le baromètre Ifop paru en décembre 2020, Édouard Philippe a pris la tête du classement, détrônant même Nicolas Hulot.Le baromètre Ifop a été réalisé avant la création par M.Phillippe de son propre parti politique, Horizons. Dans son dernier entretien avec le Journal du Dimanche le 10 octobre, l’ancien chef du gouvernement a assuré qu’il œuvrerait pour soutenir Emmanuel Macron afin de contribuer à sa réélection.Le score du chef de l’État et des possibles candidatsQuant à Emmanuel Macron, il occupe la cinquième place avec 47% de bonnes opinions, juste après Martine Aubry (49%). Il est à noter, que le chef de l’État a réalisé une bonne progression car dans le baromètre Ifop, paru en septembre, il était 10e.Concernant les possibles candidats à l’élection présidentielle, Xavier Bertrand s’établit à 40%, Anne Hidalgo à 37%, Valérie Pécresse à 36%, Marine Le Pen à 29%.L’enquête a été menée auprès d’un échantillon de 1.007 personnes âgées de 18 ans et plus. Les interviews ont été réalisées par téléphone du 6 au 7 octobre 2021.La figure de ZemmourCe baromètre Ifop n’inclut pas Éric Zemmour, ex-chroniqueur de CNews qui entretient toujours le suspense concernant sa candidature à la présidentielle de 2022. Pourtant, selon le dernier sondage Harris Interactive pour Challenges, paru ce 13 octobre, l’auteur de La France n’a pas dit son dernier mot affiche 17% d’intentions de vote et se retrouve deuxième après Emmanuel Macron avec 24%.D’après un autre sondage réalisé par Ifop il y a une semaine auprès d’un échantillon de 1.010 personnes, 53% des interrogés sont sûrs qu’Éric Zemmour est "dangereux pour la démocratie", et seuls 29% pensent que le polémiste "a la stature d’un Président".

laure89 😂😂 Hulot, Philippe, Bachelot!!! Qui été sondé? 🤪🤪 1

JM Si l'on en croit le taux d'abstention aux élections, je doute que les français se satisfassent du choix proposé. Ce genre de sondage est un peu comme si on leur demandait de choisir entre la peste et le choléra. Quand ils ont le choix, les français ne choisissent aucun des deux. 1

