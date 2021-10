https://fr.sputniknews.com/20211014/le-negociateur-de-lue-est-a-teheran-le-baton-americain-et-la-carotte-europeenne-1052146985.html

Le négociateur de l’UE est à Téhéran: le "bâton américain et la carotte européenne"

Le négociateur de l’UE est à Téhéran: le "bâton américain et la carotte européenne"

Tandis que la pression monte entre Washington et Téhéran, le négociateur de l’UE sur le dossier du nucléaire iranien est dans la capitale iranienne. Une... 14.10.2021, Sputnik France

2021-10-14T18:54+0200

2021-10-14T18:54+0200

2021-10-14T18:54+0200

international

russie

états-unis

chine

israël

union européenne (ue)

négociations

joe biden

nucléaire iranien (2015)

armes nucléaires

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/07/14/1044130693_0:363:2995:2048_1920x0_80_0_0_7a1b33566aea610de66fe1d5d5130d1d.jpg

"Nous ne considérons pas" la visite du négociateur de l’Union européenne sur le nucléaire iranien, Enrique Mora, ce 14 octobre "comme “business as usual”, mais plutôt comme une visite décisive dans la crise": la note publiée le 13 octobre par les diplomates de Grande-Bretagne, d’Allemagne et de France, connus sous le nom d’"E3", dit assez les espoirs que les Européens mettent dans cette démarche."Ils [les Européens, nldr] doivent donner la pleine assurance à la République islamique que, cette fois, aucune partie ne violera l’accord sur le nucléaire", a pour sa part insisté le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Saïd Khatibzadeh. "Les consultations et les contacts entre les deux parties n’ont jamais été interrompus et se poursuivent en permanence sur diverses questions et cette visite se déroulera dans le même cadre", a-t-il ajouté."La situation dans le domaine nucléaire n’a cessé de se dégrader et de s’aggraver depuis" l’élection d’Ebrahim Raïssi en juin et la fin des négociations, insistent pourtant les Européens. Une allusion à l’accélération de l’enrichissement de l’uranium par l’Iran, en vue d’une possible obtention de la bombe nucléaire.Il admet qu’"il n’y a pas de fumée sans feu". Toutefois, les commentaires des diplomates européens, aussi grandiloquents soient-ils, sont à remettre "dans le contexte des négociations": ils visent à ramener les États-Unis et l’Iran à la table des négociations. Il y a urgence, mais ces propos de l’UE feraient partie de la stratégie de négociation européenne. Le géopolitologue ne voit non plus de rupture du dialogue dans l’immédiat, contrairement à ce que pourraient laisser penser les commentaires des diplomates de l’E3.L’Europe, "bon flic" aux côtés du "mauvais flic" américain?Depuis quatre mois, les parties iranienne et américaine n’arrivent pas à s’entendre. Les premiers accusent Washington de ne pas lever les sanctions contre Téhéran. Les seconds accusent l’Iran de ne pas se plier à leurs exigences, à savoir une limitation drastique de l’enrichissement de son nucléaire, de son influence grandissante dans la région et une restriction de son programme balistique.Entre ces deux pôles rigides, les Européens présentent publiquement une posture plus neutre. Ce sont d’ailleurs eux qui, au printemps, assuraient la médiation entre Washington et Téhéran, avec dans une moindre mesure la Russie et la Chine. Un positionnement auquel semblait croire la précédente Administration iranienne. Cette dernière avait elle-même proposé à plusieurs reprises aux diplomates européens de servir d’intermédiaires entre deux parties qui n’arrivent pas à se parler. Une idée fausse, poursuit le directeur de recherche à la FEMO:Ainsi, la visite d’Enrique Mora à Téhéran ce 14 octobre pourrait se lire à l’aune de cette stratégie de négociation: Washington et Bruxelles, et par association le E3, se relaient pour souffler le chaud et le froid. Alors que le secrétaire d’État américain Blinken a menacé de "se tourner vers d’autres options" (certains y voient des menaces d’attaques ciblées contre l’Iran) si les négociations avec Téhéran échouaient, l’UE jouerait la carotte, bien que cette fois plus pressante."Israël se réserve le droit d’agir à tout moment et de n’importe quelle manière"Un schéma dont l’application se vérifie dans la réalité, constate Gérard Vespierre: alors que le ministre israélien des Affaires étrangères était en visite aux États-Unis le 13 octobre pour rencontrer son homologue américain, le négociateur européen sur le dossier iranien est à Téhéran le lendemain pour "relancer l’accord."Des propos particulièrement hostiles à l’égard du pays des Mollahs, prononcés sans être tempérés depuis le sol américain. La situation, pour tendue qu’elle soit, ne devrait toutefois pas déboucher sur un conflit armé, estime le directeur de recherche à la FEMO. Pour lui, "il faut simplement garder en tête cette dichotomie de moyens entre les Européens et les Américains et cette unicité d’objectif."

https://fr.sputniknews.com/20211013/le-negociateur-europeen-attendu-jeudi-a-teheran-1052126352.html

russie

états-unis

chine

israël

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Hakim Saleck https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/03/1045175286_0:0:801:800_100x100_80_0_0_fda8bdfb6cae5f8e9cf36595d8f04a5a.jpg

Hakim Saleck https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/03/1045175286_0:0:801:800_100x100_80_0_0_fda8bdfb6cae5f8e9cf36595d8f04a5a.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Hakim Saleck https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/03/1045175286_0:0:801:800_100x100_80_0_0_fda8bdfb6cae5f8e9cf36595d8f04a5a.jpg

russie, états-unis, chine, israël, union européenne (ue), négociations, joe biden, nucléaire iranien (2015), armes nucléaires, antony blinken, l'accord jcpoa sur le nucléaire iranien signé à vienne (2015)