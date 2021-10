https://fr.sputniknews.com/20211014/poutine-explique-comment-les-etats-unis-ont-contribue-a-la-crise-gaziere-actuelle-en-europe-1052143986.html

Poutine explique comment les États-Unis ont contribué à la crise gazière actuelle en Europe

Poutine explique comment les États-Unis ont contribué à la crise gazière actuelle en Europe

Alors que les États-Unis et l'Agence internationale de l'énergie accusent la Russie d’avoir fait flamber les prix du gaz en Europe, Vladimir Poutine leur... 14.10.2021, Sputnik France

Intervenant le 13 octobre lors de la Semaine de l’énergie russe, Vladimir Poutine a conseillé à son auditoire de prendre note de la réduction des livraisons de gaz naturel liquéfié (GNL) par les États-Unis face aux accusations sur l’implication de la Russie dans la hausse des prix du gaz en Europe.M.Poutine a rappelé que dans le contexte de la réduction des approvisionnements en gaz en provenance des États-Unis et d'autres pays, la Russie augmente les siens vers l’Europe, satisfaisant toutes les demandes de ses partenaires. "Alors, qui utilise ces outils énergétiques à ses propres fins? C’est de notre faute à nous ou de celle de quelqu'un d'autre?", a poursuivi le chef de l'État russe.La flambée des prix en EuropeLes prix du gaz en Europe battent des records ces quelques derniers mois. Le 6 octobre, le gaz naturel a atteint son maximum historique à 1.937 dollars pour 1.000 mètres cubes avant de reculer les jours suivants en se négociant ce 14 octobre autour de 1.200 dollars.De nombreux facteurs sont en cause: des réserves faibles et pas suffisamment remplies depuis un hiver prolongé en 2020-2021, un apport réduit des énergies renouvelables, comme l'éolien, pour des raisons météorologiques, une offre réduite et l'accélération de la demande en raison de la reprise économique après la levée de la plupart des nombreuses restrictions liées à la pandémie de Covid-19.Mais plusieurs responsables occidentaux reprochent à la Russie d’être impliquée dans cette hausse record des prix du combustible. L'Agence internationale de l'énergie (AIE) a appelé Moscou à augmenter ses livraisons de gaz vers l'UE afin de relâcher la tension sur les prix.La ministre américaine de l'Énergie, Jennifer Granholm, a évoqué "une manipulation" des prix du gaz, accusant sans la nommer la Russie de réduire volontairement ses exportations vers l'Europe et promettant d’"examiner très sérieusement" cette question.Selon l’Agence internationale de l'énergie, les prix de l’électricité en Europe ont atteint un niveau inédit depuis dix ans, souvent au-delà de 100 euros le mégawatt/heure (MWh). En Allemagne et en Espagne, ils ont triplé voire quadruplé par rapport aux indices de 2019 et de 2020.La France n’est pas épargnée. Emmanuel Macron a annoncé ce 14 octobre "une action de court terme" du gouvernement. Certaines mesures comme le chèque énergie ou le blocage du tarif réglementé du gaz sont déjà mises en place.

Pascal DE France poutine qui reproche la réduction des livraisons de gaz naturel liquéfié par les États-Unis 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 Alors la !! celle la !! je la garde dans mes archives 9

dimwapa Une grande partie de l'Europe subit l'avidité des traders européens qui ont réorienté le marché vers les achats spots quand le gaz était au plus bas. En rejetant les contrats d'approvisionnement sur le moyen terme l'Europe d'est elle même piégée en poussant le spot vers des sommets. Pas toute l'Europe puisque l'Italie, le Portugal et l'Espagne ont refusé le diktat du trading en signant fes contrats d'approvisionnement moyen terme avec l'Algerie, à des prix qui ne lesent aucune partie. 6

russie

états-unis

europe

