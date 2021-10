https://fr.sputniknews.com/20211015/covid-19-au-togo-la-societe-civile-exige-la-restauration-du-droit-de-visite-dans-les-prisons-1052157349.html

Covid-19 au Togo: la société civile exige la restauration du droit de visite dans les prisons

"Nous ne savons pas réellement ce qui se passe dans nos prisons depuis plus d’un an". Me Claude Améga ne cache pas son inquiétude quant au sort des détenus dans les prisons togolaises, privés depuis plus d'un an de toute visite, en raison de la crise sanitaire. Ce président du CACIT - Collectif des associations en lutte contre l’impunité au Togo, interrogé par Sputnik, insiste pour savoir "comment vont nos compatriotes prisonniers et voir dans quelles conditions ils sont".Avec son partenaire l’Organisation mondiale contre la torture (OMCT), son organisation vient d’adresser au Président togolais Faure Gnassingbé une lettre ouverte dans laquelle elle lui demande "de restaurer le droit de visite aux détenus des prisons du Togo".En effet, après une vague de contaminationsdes détenus de la prison civile de Lomé au Covid-19 en mai 2020, les autorités togolaises n’ont rien trouvé de mieux que d’interdire les visites dans toutes les prisons du pays.Dissuader contre les abus de toutes sortesSi la décision n’avait pas été contestée à l’époque, le CACIT, qui regroupe une vingtaine d’organisations de défenses des droits de l’homme, et son partenaire l’OMCT, trouvent maintenant la situation "exagérée".D'autant plus qu’en décembre 2020, un rapportdu Groupe d’intervention judiciaire, du réseau SOS-Torture en Afrique, révélait au sujet de la situation carcérale au Togo, que "le pays traîne de manière systématique" depuis plusieurs années "une incapacité à humaniser ses prisons, notamment celle de Lomé, et vit sous le règne de l’impunité face aux actes de torture. Ces deux phénomènes ont été accentués pendant la crise sanitaire"."Si l’intention du gouvernement togolais est vraiment de protéger les détenus, il lui suffira d'imposer ici également le pass vaccinal, comme c'est déjà le cas pour d'autres établissements administratifs, ou un test PCR négatif, et l'affaire est réglée", suggère l’avocat togolais.Demande légitimeCette demande des défenseurs des droits de l’homme est jugée "légitime" par Idrissou Akibou, le directeur général de l’administration pénitentiaire et de la réinsertion. Un service placé sous la tutelle du ministère togolais de la Justice. Interrogé par Sputnik, il explique qu’il n’a fait qu’appliquer une décision prise par les plus hautes autorités.Il assure néanmoins que "toutes les dispositions sont prises pour qu'il n'y ait pas de préjudice vis-à-vis des détenus".Au Togo, 10 prisons sur 13 présentent un taux de surpopulation qui varie entre 109% et 609% selon le CACIT et l’OMCT.La prison civile de Lomé comptait au 20 juillet 2020 près de 1.208 détenus, dont 378 condamnés, 268 prévenus et 562 inculpés. Sa capacité d’accueil était estimée à 666 personnes.

